Luôn nỗ lực để giúp học sinh “vượt lên chính mình”

PV: Chị đang công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương. Công việc ở đây hẳn có những đặc thù, khó khăn riêng?

Cô giáo Thái Thị Mai Hương: Đặc thù của mảng giáo dục thường xuyên khá khó khăn bởi đầu vào của học sinh yếu hơn so với các trường khác và hạn chế nhiều vấn đề. Ngay cả gia đình của các cháu, khi con trượt các trường THPT công lập, bố mẹ cũng đã mất đi niềm hi vọng và nhiều gia đình không quan tâm đến các con. Nhiều trường hợp phải nhờ thầy cô định hướng lại.15 năm công tác tôi đều được phân công chủ nhiệm lớp 12 và điều này lại càng khó khăn hơn bởi ngoài dạy kiến thức, giáo viên còn phải biết định hướng nghề nghiệp, giúp các em tự tin bước ra xã hội. Rất nhiều học sinh sau khi ra trường đã tâm sự với tôi rằng, khi mới vào đây, chúng em rất tự ti, không dám nói mình là học sinh giáo dục thường xuyên. Nhưng rồi, khi ra đời, chúng em lại tự hào vì dù xuất phát điểm thấp nhưng đến khi thi tốt nghiệp THPT, thi chung đề với nhiều học sinh trường THPT công lập khác vẫn có thể làm tốt. Như năm nay, trường chúng tôi thi tốt nghiệp THPT đứng thứ 20 toàn tỉnh, vượt 43 bậc so với năm ngoái và đứng trên rất nhiều các trường THPT trong toàn tỉnh. Đó thực sự là một kỳ tích.

PV: Vậy, hẳn trong cuộc đời đi dạy của mình, chị có rất nhiều kỷ niệm khó quên về các học trò?