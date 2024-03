(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Báo Nghệ An giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

- Kính thưa đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an;

- Kính thưa đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương;

- Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4;

- Thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự chương trình kỷ niệm 76 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Công an tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4, các vị khách quốc tế cùng toàn thể quý vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an Nghệ An những lời chúc tốt đẹp nhất!

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa các đồng chí!

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc ta, Nghệ An tự hào là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Từ mạch nguồn của truyền thống đó, nhất là trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các lực lượng cách mạng, đặc biệt là lực lượng Công an Nghệ An đã có những đóng góp trực tiếp, quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.

Chúng ta tự hào, Công an Nghệ An được hình thành từ tiền thân là các Đội Tự vệ đỏ trong cao trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Ngay từ khi mới ra đời, Công an Nghệ An đã kịp thời triển khai các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, đập tan các hoạt động phá hoại của kẻ địch, bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân còn non trẻ. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Công an Nghệ An đã triển khai hiệu quả các mặt công tác trong thời chiến, cử trên 1.000 cán bộ chiến sỹ chi viện cho các chiến trường; đồng thời tập trung giữ vững an ninh, trật tự ở hậu phương; mưu trí, dũng cảm chiến đấu, truy quét các toán phỉ, biệt kích xâm nhập vào địa bàn; tích cực trừ gian, diệt ác, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An dự Lễ Kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Thành Cường

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước những chuyển mình nhanh chóng của đất nước và của tỉnh, với nhiều thời cơ thuận lợi và thách thức mới, Công an Nghệ An đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp có tính lâu dài, toàn diện, phù hợp thực tiễn của tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời đã tập trung các mũi trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới toàn diện các mặt công tác, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sáng tạo, bài bản, quyết liệt, lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trên một số mặt trận, như: đấu tranh với tội phạm ma túy; cải cách hành chính, tiên phong triển khai hiệu quả nhiều mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và được nhân rộng trên phạm vi cả nước... Từ đó, đã góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, từng bước giải quyết ổn định các địa bàn trọng điểm phức tạp, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhìn lại chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt trong 76năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chúng ta tự hào về lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nêu cao lý tưởng cách mạng “chỉ biết còn Đảng là còn mình”, coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Tự hào về lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An mưu trí, dũng cảm chiến đấu không khoan nhượng với các thế lực thù địch và các loại tội phạm; sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để bảo vệ bình yên cho đất nước, quê hương và hạnh phúc của Nhân dân. Hình ảnh những cán bộ chiến sỹ Công an Nghệ An vượt núi băng rừng truy quét, đẩy đuổi tội phạm; dầm mình trong lũ, lao mình vào biển lửa để cứu người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; tận tụy, lễ phép, tôn trọng nhân dân trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; không kể ngày đêm, nắng nóng, giá rét xông pha nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, vượt đèo, lội suối cõng vật liệu hỗ trợ nhân dân làm nhà ở vừa qua đã để lại những tình cảm trân quý, tin yêu, mến phục trong các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trong những cuộc chiến đấu cam go, khốc liệt, nhiều cán bộ chiến sỹ Công an Nghệ An đã anh dũng ngã xuống hoặc mang thương tật suốt đời, trở thành những tấm gương tiêu biểu “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu!

Ghi nhận những công lao, thành tích đặc biệt xuất sắc, 22 tập thể, 9 cá nhân của Công an Nghệ An đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng trăm tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý khác.

Với những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An đã đóng góp rất quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, quy mô nền kinh tế của Nghệ An đứng thứ 10 cả nước và duy trì tốc độ tăng trưởng khá; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt so với dự toán được giao; thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, tạo ra bứt phá mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước có cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, như y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính - ngân hàng... Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; đối ngoại được tăng cường, mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công, những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An trong thời gian qua và đặc biệt, trân trọng chúc mừng các đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa các đồng chí!

Đón nhận danh hiệu Anh hùng là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao của lực lượng Công an Nghệ An; là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà; là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với quá trình nỗ lực, cống hiến của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An suốt 79 năm qua. Đồng thời, cũng đặt lên vai mỗi cán bộ, chiến sỹ công an của tỉnh trách nhiệm nặng nề hơn, khi nhiệm vụ trong thời gian tới dự báo nhiều khó khăn, thách thức. Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp. Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu chống phá Đảng và Nhà nước ta, trong đó địa bàn Nghệ An được chúng xác định là một mắt xích quan trọng; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động ngày càng tinh vi. Các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng sôi động với độ mở cao, dễ phát sinh những mặt trái gây áp lực lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tôi tin tưởng và mong rằng Công an Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong đó, cần phải tiếp tục thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sỹ.

Đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Chủ động, tăng cường công tác dự báo, tổng hợp, phân tích và đề xuất triển khai giải pháp hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm; kìm giữ, làm giảm tệ nạn xã hội; từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Tham mưu, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp liên quan đến lợi dụng tôn giáo; an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh kinh tế, môi trường, an ninh mạng;...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố vững chắc thế trận “lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân. Chăm lo công tác xây dựng Đảng; duy trì mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị trong khối vũ trang, khối Nội chính của tỉnh để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy quét tội phạm.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cá nhân đồng chí Đại tướng Tô Lâm; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương đã thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ tỉnh và Công an Nghệ An. Mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các đồng chí để giúp Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Cuối cùng, kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4, các vị khách quốc tế, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An cùng toàn thể quý vị đại biểu luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi!

Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt