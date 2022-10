Mải chụp ảnh, một du khách bị sóng biển cuốn ra xa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong khi tham quan, chụp ảnh tại cầu đảo Lan Châu (TX. Cửa Lò), một du khách bị sóng biển xô ngã, cuốn ra xa.

Sáng 20/10, Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò, cho biết: Trung tâm vừa cứu thành công một du khách bị sóng biển cuốn ra xa.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 19/10, trong khi tham quan, chụp ảnh tại cầu đảo Lan Châu (TX. Cửa Lò), một du khách đã bị sóng biển xô ngã, kéo ra xa. Rất may, du khách biết bơi và kịp bám vào mỏm đá.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò đã kịp thời huy động lực lượng ứng cứu nạn nhân.

Do biển động, sóng to nên quá trình cứu hộ gặp không ít khó khăn. Theo đó, sau khi cố định nạn nhân bằng dây thừng, lực lượng cứu hộ đã dùng thang để đưa nạn nhân vào bờ an toàn, hiện sức khỏe người này đã ổn định.

Được biết, du khách gặp nạn tên H.T (56 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đi du lịch cùng gia đình./.