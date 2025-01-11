Malaysia đối mặt án phạt; Nguyễn Filip trở lại sớm Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị cáo buộc làm giả hồ sơ 7 cầu thủ, nguy cơ bị xử thua 0-3 hai trận vòng loại Asian Cup 2027; Nguyễn Filip dự kiến trở lại sau 2 tuần. V-League ghi nhận những khoảnh khắc căng thẳng và mưa nặng hạt tại Hàng Đẫy.

Điểm nhấn 24 giờ bóng đá Việt Nam xoay quanh hai trục lớn: cáo buộc gian lận nhập tịch khiến Malaysia đứng trước nguy cơ bị AFC và FIFA xử phạt, và tin tích cực cho Công an Hà Nội khi thủ môn Nguyễn Filip dự kiến trở lại sớm hơn.

Malaysia đối mặt án phạt từ AFC và FIFA.

Malaysia bị cáo buộc gian lận nhập tịch: nguy cơ xử thua 0-3

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Theo New Straits Times, nếu kháng cáo của FAM bị bác bỏ, Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua 0-3 ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 mà các cầu thủ nói trên từng góp mặt: thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0.

Các quyết định cuối cùng đang chờ quá trình điều tra và phán xét từ FIFA, AFC. Vụ việc có thể tác động trực tiếp đến kết quả thi đấu và cục diện bảng đấu của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

V-League trong cơn mưa: trận thắng của Công an Hà Nội và những điều chỉnh bắt buộc

Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội vượt qua PVF-CAND trong 90 phút bị bào mòn bởi mưa nặng hạt. Mặt sân trơn, bóng ướt buộc hai đội rút ngắn các pha triển khai, hạn chế rủi ro ở khu vực giữa sân và ưu tiên tranh chấp nhịp một.

Sau trận, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nói: “Dĩ nhiên, tôi rất vui vì toàn đội đã vượt qua một trận đấu khó. Theo tôi, mùa giải này mọi trận đấu của CAHN đều không đơn giản. Hôm nay, chúng tôi đã chiến đấu hết mình và điều quan trọng là giành được 3 điểm trọn vẹn".

Nguyễn Filip có thể trở lại sau 2 tuần

Thủ môn Nguyễn Filip tái phát chấn thương háng, ban đầu được dự đoán phải nghỉ khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, cập nhật mới cho biết anh chỉ cần khoảng 2 tuần để hồi phục hoàn toàn, dự kiến vắng mặt 3 trận kế tiếp của Công an Hà Nội.

Nguyễn Filip có thể trở lại sớm hơn dự kiến.

Nam Định vẫn là ứng viên theo HLV Lê Quang Trãi

Sau trận hòa giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai, HLV Lê Quang Trãi đánh giá cao năng lực cạnh tranh của đối thủ: “Nam Định là ứng viên vô địch, họ rất mạnh. Dù hiện tại đang đứng ở giữa bảng xếp hạng, nhưng đá với họ là cực kỳ khó khăn. Muốn giành điểm trước Nam Định không hề dễ dàng, nên tôi hài lòng với 1 điểm có được trong trận đấu này".

Về mặt chuyên môn, Nam Định tiếp tục cho thấy khả năng bảo toàn khối đội hình thấp khi cần và sẵn sàng chuyển trạng thái nhanh – điểm tựa để họ duy trì đua vô địch ngay cả trong những giai đoạn phong độ chưa ổn định.

Pha va chạm khiến Trọng Hoàng rách vành tai

Giữa hiệp hai trận Hà Nội gặp Hà Tĩnh, trong nỗ lực che bóng trên mặt sân trơn, Trọng Hoàng ngã xuống trước. Ở đà lao tới, Đỗ Hoàng Hên – tiền vệ vừa nhập tịch của đại diện thủ đô – mất trụ và va chạm khiến mang tai trái của Trọng Hoàng bị rách hai đường sâu, chiếm gần 2/3 vành tai.

Tình huống cho thấy mức độ rủi ro cao ở các pha tranh chấp tốc độ trong điều kiện thời tiết xấu, nơi khả năng phanh – đổi hướng của cầu thủ bị hạn chế đáng kể.

Peter Makrillos: “V-League chơi trực diện, năng nổ hơn”

Sau 2 tháng khoác áo Công an TP.HCM, tiền vệ Peter Makrillos nhận xét: “Rất khác biệt. Giải đấu này chơi trực diện, năng nổ nhiều hơn so với những giải đấu mà tôi từng chơi trước đây".

Góc độ chiến thuật, lối chơi trực diện đòi hỏi các tiền vệ như Makrillos phải rút ngắn nhịp xử lý, sẵn sàng thoát pressing bằng quyết định một chạm và chấp nhận phạm vi hoạt động lớn hơn trong phòng ngự chuyển đổi.

Hồ sơ Facundo Garces: tài liệu từ Argentina

Ngày 30.10, tờ Capital de Noticias (Argentina) công bố giấy khai sinh gốc của ông Carlos Rogelio Fernandez, ông nội Facundo Garces. Tài liệu từ Cơ quan đăng ký hộ tịch tỉnh Santa Fe cho biết ông Fernandez sinh tại Villa Maria Selva (Argentina), mẹ là bà Sebastiana Justa Fernandez, người Argentina, cư trú cùng khu vực – chi tiết được xem là bằng chứng quan trọng cho thấy cầu thủ này không có liên hệ với Malaysia.

Những dữ liệu nói trên tiếp tục bổ sung góc nhìn pháp lý trong các tranh luận về tư cách cầu thủ, một chủ đề được quan tâm đặc biệt sau các cáo buộc liên quan FAM.