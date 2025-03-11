Man City 3-1 Bournemouth: Cherki – Foden thổi làn gió mới Rayan Cherki và Phil Foden cùng tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 tại Etihad: Cherki kiến tạo hai bàn cho Erling Haaland, Foden tạo bước ngoặt ở pha ấn định của Nico O’Reilly, mở ra công thức tấn công linh hoạt cho Pep Guardiola.

Manchester City thắng Bournemouth 3-1 tại Etihad trong một buổi tối mà Rayan Cherki và Phil Foden vận hành như cặp bài trùng mới trên hàng công. Cherki kiến tạo hai lần cho Erling Haaland, còn Foden góp công lớn ở bàn ấn định của Nico O’Reilly. Pep Guardiola sử dụng đồng thời hai “số 10” mà vẫn giữ được cấu trúc cân bằng, tốc độ ra quyết định và tính bất ngờ.

Rayan Cherki có trận đấu tuyệt vời.

Khoảnh khắc mở khóa thế trận

Phút 17, Cherki bật cao đánh đầu chuyền để Erling Haaland thoát xuống đối mặt thủ môn Petrovic và ghi bàn. Trong khi Haaland vẫn còn cách khung thành khoảng 40 mét, Cherki đã giơ tay ăn mừng – dấu hiệu của sự tự tin và đọc tình huống sớm.

Bàn thắng thứ hai tiếp tục là sản phẩm của sự ăn ý: Foden khởi xướng bằng pha rê dắt và đường chuyền nhanh, Cherki nhận bóng rồi bấm khéo cho Haaland thoát xuống hoàn tất cú đúp. Ở pha ấn định, cú xoay người và đường chuyền tinh tế của Foden giúp Nico O’Reilly kết liễu trận đấu, nâng tỷ số lên 3-1.

Phân tích chiến thuật: Hai “số 10”, một hệ thống trơn tru

Giới chuyên môn từng hoài nghi khả năng Pep Guardiola kết hợp cùng lúc Phil Foden và Rayan Cherki – hai cầu thủ có xu hướng chơi tự do, thích cầm bóng và xâm nhập trung lộ. Trước Bournemouth, câu trả lời là một cấu trúc dung hòa: Foden lệch trái, Cherki dạt phải, liên tục tráo vị trí để áp sát Haaland.

Với sự hỗ trợ của Bernardo Silva và Nico Gonzalez, City duy trì được sự cân bằng ở tuyến giữa. Khi một người giữ bóng, người còn lại xâm nhập vòng cấm, tạo thành những tam giác tấn công linh hoạt mà Bournemouth gần như không thể bắt bài. Một người kéo giãn, một người xẻ nách; cả hai luân phiên dâng – lùi theo thế trận.

Trước đối thủ pressing tầm cao như Bournemouth, chìa khóa nằm ở tính linh hoạt và tốc độ ra quyết định. Bộ đôi Foden – Cherki mang tới đúng điều đó: Foden kiểm soát nhịp, chọn vị trí thông minh; Cherki liều lĩnh và sáng tạo với các pha chọc khe táo bạo, mở khóa khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Foden cũng chơi rất tốt trước Bournemouth.

Những con số biết nói

Trong suốt 70 phút có mặt trên sân, Cherki tạo ra 5 cơ hội, trong đó có 2 kiến tạo trực tiếp cho Haaland. Foden tham gia trực tiếp vào pha bóng dẫn đến bàn thắng thứ ba với cú xoay người và đường chuyền tinh tế cho Nico O’Reilly. Sức ép liên tục từ bộ đôi khiến hàng thủ Bournemouth rối loạn, liên tục bị kéo lệch và để lộ khoảng trống giữa các tuyến.

Không phải mọi quyết định đều hoàn hảo: một nỗ lực xâu kim thất bại của Cherki suýt khiến Bournemouth có cơ hội gỡ hòa. Nhưng sự táo bạo ấy chính là phần bù cần thiết cho hệ thống vốn nhấn mạnh kiểm soát của Pep. Khi Cherki rời sân ở phút 73, khán đài Etihad đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

Tác động dài hạn: Kế thừa De Bruyne, hướng tới tương lai

Sự vắng mặt của Kevin De Bruyne từng làm City thiếu chất đột biến. Hiện tại, Cherki – với áo số 10 – đang gợi mở phương án kế thừa vai trò sáng tạo. Anh chưa đạt độ ổn định như người tiền bối, nhưng mang lại nguồn năng lượng tươi mới và tính ngẫu hứng mà City cần.

Foden thì ngày càng trưởng thành: không còn là tài năng triển vọng mà là mắt xích then chốt trong vận hành. Khi Foden lùi thấp giữ nhịp, Cherki dâng cao tìm khoảng trống; khi Foden bó vào trung lộ, Cherki giãn biên. Sự di chuyển ăn khớp khiến họ trông như đã đá cùng nhau từ lâu.

Nếu duy trì được nhịp độ, bộ đôi này có thể trở thành điểm tựa sáng tạo của Manchester City trong phần còn lại của mùa giải. Trước Bournemouth, họ không chỉ mang về ba điểm mà còn thổi vào hệ thống của Pep Guardiola một làn gió mới.