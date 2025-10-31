Man City, Foden nhờ luật sư trước tin giả tấn công gia đình Phil Foden và Rebecca Cooke tìm đến nhóm pháp lý để gỡ các bài bịa đặt và ảnh AI lan từ Facebook, trong đó có tin con trai Ronnie (6 tuổi) qua đời và con gái True (4 tuổi) mắc ung thư. Manchester City nói sốc và cam kết hỗ trợ.

Phil Foden và Rebecca Cooke đã nhờ một nhóm chuyên gia pháp lý can thiệp sau khi loạt tin giả trên mạng xã hội tuyên bố con trai lớn của họ đã qua đời và con gái mắc ung thư. Manchester City bày tỏ sự sốc và khẳng định tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho tiền vệ người Anh.

Foden và vợ bị sốc trước thông tin giả trên mạng xã hội.

Tin giả về gia đình Phil Foden lan truyền từ Facebook

Theo nguồn tin, các nội dung sai sự thật khởi phát từ Facebook với bài viết khẳng định Ronnie, 6 tuổi, con trai lớn của Foden, đã qua đời. Gần đây hơn, tài khoản “Man City Fan Lover” đăng tải thông tin con gái True, 4 tuổi, bị ung thư – kèm hình ảnh tùy biến bằng AI cho thấy Foden và Rebecca Cooke đang khóc cùng nhau.

Foden – cha của ba người con – đã nhờ nhóm chuyên gia pháp lý yêu cầu gỡ bỏ các bài viết bịa đặt và hình ảnh giả mạo xuất hiện trên nhiều nền tảng.

Phản ứng từ Rebecca Cooke

Rebecca Cooke lên Instagram khẳng định: “Chúng tôi biết các trang và tài khoản đang lan truyền những câu chuyện này. Chúng hoàn toàn sai và rất đáng lo ngại… Tôi không hiểu sao người ta có thể bịa đặt về bất kỳ ai, đặc biệt là trẻ em. Đó thật sự là điều kinh khủng.”

Trước đó, Foden và Rebecca Cooke thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội và nhận được sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ.

Nhóm pháp lý vào cuộc, Manchester City ủng hộ

Sự lan truyền rộng rãi của các bài viết và hình ảnh giả khiến cái tên Phil Foden trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội và cả Google. Tình trạng này buộc Foden và Cooke phải tìm đến trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền riêng tư và danh dự gia đình.

Các chuyên gia pháp lý nhận định nền tảng mạng xã hội có thể gỡ bài, nhưng việc xác định và xử lý tác giả bịa đặt tác động lớn tới quyền riêng tư cá nhân và có thể dẫn tới hậu quả pháp lý.

Ngay sau đó, Manchester City thể hiện lập trường ủng hộ cầu thủ: họ cho biết rất sốc và kinh hoàng trước việc gia đình Foden bị nhắm tới, đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ anh toàn diện.

Tác động và thông điệp

Phil Foden – một trong những ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh – đang đối mặt với cuộc chiến pháp lý ngoài sân cỏ khi tin giả nhắm tới con cái anh lan tràn. Động thái nhờ luật sư của Foden và gia đình nhằm chặn đứng các bài viết sai sự thật không chỉ để bảo vệ quyền riêng tư mà còn phát đi thông điệp rõ ràng: “Không ai được phép lợi dụng gia đình người nổi tiếng để lan truyền thông tin giả.”