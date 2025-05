Pháp luật Màn kịch vàng giả của người thuê trọ và cú lừa bạc tỷ Sa chân vào cờ bạc, Lê Thị Nữ đã dựng lên một màn kịch tinh vi nhằm lừa đảo cặp vợ chồng chủ nhà trọ tốt bụng. Từ mối quan hệ thân thiết sau thời gian thuê trọ, Nữ bắt đầu kế hoạch bằng cách mang vàng giả đến nhờ cất hộ. Chỉ ít lâu sau, người đàn bà này dùng chính số “vàng” này, cùng với nhiều vàng giả khác, để thế chấp vay mượn, chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng.

19 lần dùng vàng giả thế chấp vay tiền thật

Lê Thị Nữ (SN 1976, quê Hà Tĩnh), trú xã Văn Hội, huyện Ninh Giang (Hải Dương) không có việc làm ổn định. Sau nhiều lần thay đổi chỗ thuê trọ, tháng 8/2019 Nữ đến nhà bà Hồ Thị C. (SN 1953, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) thuê phòng để ở. Quá trình sinh sống, Nữ thường xuyên đi lại, quan tâm bà C.

Sau thời gian đi lại đủ thân quen, ngày 19/8/2020, Nữ cầm một túi bên trong có nhiều dây chuyền, lắc tay, vòng vàng, nhẫn vàng đưa sang nhờ bà C. cất hộ với lý do “phòng trọ con không có chỗ cất, sợ mất”. Tuy nhiên, bà chủ trọ từ chối vì sợ “gửi vàng giả mà nói vàng thật”.

Bị cáo Lê Thị Nữ. Ảnh: Trần Vũ

2 ngày sau, khi bà C. đi chợ, chỉ còn người chồng bị lãng tai ở nhà nên Nữ lại cầm số vàng trên đưa sang nhờ cất hộ. Cả nể nên ông giữ vàng lại nhưng khi vợ đi chợ về, người chồng đã thuật lại sự việc. Lúc này, bà C. tiếp tục thắc mắc chuyện vàng thật, vàng giả thì Nữ nói với vợ chồng chủ trọ: “Vàng giả mô (đâu) mà vàng giả!”. Sau đó, vợ chồng bà C. không nói gì và cất hộ số vàng trên cho người phụ nữ thuê trọ.

Khoảng hơn 1 tháng sau, Lê Thị Nữ đặt vấn đề với vợ chồng bà C. vay 300 triệu đồng để đi buôn đất. Nữ hứa trả lãi suất 13 %/tháng và dùng số vàng gửi trước đó để thế chấp. Lúc đầu, bà C. không đồng ý nhưng khi nghe Nữ tỉ tê thì đồng ý nên ra ngân hàng rút 300 triệu đồng cho Nữ vay.

Sau đó, Lê Thị Nữ tiếp tục vay tiền của vợ chồng bà C. nhiều lần. Mỗi lần vay, Nữ đi mua vàng giả, đóng gói niêm phong rồi đưa sang nhà bà C. thế chấp. Có đôi khi, để tránh bị nghi ngờ Nữ nói dối bà C. là vàng của người khác nhờ cầm cố vay tiền.

Sau 19 lần cho Lê Thị Nữ vay tiền nhưng không thấy trả lãi, vợ chồng chủ nhà yêu cầu Nữ đưa số vàng đã thế chấp ra hiệu vàng để xác định vàng thật hay giả. Ban đầu, Nữ vờ như mình không làm điều gì sai trái nên tự tin đi cùng bà C. ra hiệu vàng. Tuy nhiên, sau đó Nữ đã thừa nhận số vàng trên là giả, được mua tại các chợ trên địa bàn TP Vinh.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, từ ngày 7/10/2020 đến 19/3/2023 Lê Thị Nữ đã chiếm đoạt của vợ chồng bà Hồ Thị C. gần 2,1 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng chủ trọ đã nhiều lần yêu cầu nữ hoàn trả lại số tiền đã lừa đảo nhưng đến nay đối tượng này mới trả được 90 triệu đồng. Với hành vi phạm tội trên, Lê Thị Nữ bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tòa, lúc đầu bị cáo khai báo quanh co, đổ lỗi cho trình độ học vấn thấp để biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Sau khi bị HĐXX nhắc nhở, bị cáo đã thừa nhận hành vi dùng vàng giả để lừa thế chấp mượn tiền thật của vợ chồng chủ trọ.

Nữ trình bày, do chồng đi xuất khẩu lao động nên mấy mẹ con thuê trọ tại nhà bà C. để ở. Quá trình sinh sống, nhận thấy vợ chồng chủ trọ lớn tuổi, hiền lành nên tiếp cận để thực hiện hành vi lừa đảo.

Quá trình đưa vàng giả sang thế chấp, bị cáo dùng nhiều chiêu trò khác nhau. Ban đầu bị cáo đặt vấn đề vay tiền cho mình để đầu tư bất động sản. Về sau, bị cáo nói dối là vàng của bạn, họ nhờ thế chấp vay tiền lo công việc, mục đích của Nữ là để tránh bị vợ chồng bà C. nghi ngờ.

Số tiền lừa đảo được, nữ bị cáo đã tiêu xài và nướng vào trò đỏ đen. Ngoài ra, Nữ còn khai đã dùng 200 triệu đồng lừa đảo để lấy “sổ đỏ” thửa đất trước đó vợ chồng bị cáo cầm cố ngân hàng để vay tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động. Sau khi sự việc bị phát giác, Nữ dùng “sổ đỏ” đó để khấu trừ khoản nợ cho bị hại. Tuy nhiên, đến nay việc chuyển nhượng thửa đất trên chưa thực hiện được do chồng của bị cáo đang làm việc ở nước ngoài.

Vợ chồng bị hại tham dự tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả tiền. Ảnh: Trần Vũ

Tham dự phiên tòa với tư cách bị hại, vợ chồng bà C. trình bày, không ngờ lòng tốt của họ lại bị người thuê trọ lạm dụng. Bà C. kể, ban đầu khi Nữ mới đến ở trọ, vì thương cảnh Nữ một mình nuôi con, chồng đi xa, ông bà luôn đối xử tốt. Nhiều khi ông bà còn trông con cho bị cáo, giúp đỡ những công việc thường nhật. Thế nhưng, đôi vợ chồng chủ trọ không ngờ Nữ đã tiếp cận với mục đích xấu, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo suốt nhiều năm. Do đó khi biết sự thật, họ vô cùng sốc.

Bị hại cũng cho biết thêm, trong 19 lần cho Nữ vay tiền thì bị cáo mới chỉ trả lãi 2 lần như hứa hẹn ban đầu. Những lần còn lại, bị cáo đều viện ra nhiều lý do để trì hoãn và không trả lãi. Mỗi lần cầm vàng sang, Nữ lại trình bày nhiều lý do, kể khổ để xin ông bà giúp đỡ. Thương người và tin tưởng quá mức, vợ chồng chủ nhà đã nhiều lần đưa tiền cho Nữ. Đến khi số tiền đưa cho Nữ lên đến con số gần 2,1 tỷ đồng thì ông bà mới phát hiện ra hành vi gian dối của kẻ thuê trọ.

Tại phiên tòa, vợ chồng ông bà yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để họ sớm ổn định cuộc sống, ổn định tinh thần. Bởi hành vi của bị cáo gây ra đã khiến cuộc sống gia đình ông bà bị đảo lộn. Bản thân bị hại vốn tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng phải chịu cú sốc lớn.

Gặp lại vợ chồng chủ trọ tại phiên tòa, bị cáo đã gửi lời xin lỗi. Nữ bị cáo thừa nhận mình là người thiếu đạo đức vì đã gây ra việc như vậy, dù ông bà là người từng giúp đỡ mẹ con bị cáo vô điều kiện.

Quá trình xét xử, vị hội thẩm cũng nhắc nhở bị cáo về hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Bị cáo là người khỏe mạnh, nhưng không chịu làm việc để kiếm sống mà lại lợi dụng lòng tốt của cặp vợ chồng lớn tuổi, thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi. “Bị cáo hãy sống đúng pháp luật, để làm gương cho con cái sau này nữa”, vị hội thẩm nhắn nhủ tới bị cáo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của bị cáo đã ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và đời sống của nhân dân nên cần xử phạt một mức án nghiêm minh để răn đe, giáo dục đối với bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Nữ 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ tiền cho bị hại.

Sau 19 lần lợi dụng lòng tin và sự tử tế của vợ chồng chủ trọ để thực hiện hành vi lừa đảo, bị cáo cuối cùng cũng đã phải đối mặt với bản án của pháp luật và cái giá của sự gian dối. Vụ án không chỉ khép lại một chuỗi lừa lọc tinh vi, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: lòng tốt, nếu không đi kèm sự tỉnh táo, có thể trở thành cái bẫy cho chính người trao đi. Trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tiền bạc và tài sản, sự cẩn trọng luôn là điều cần thiết để bảo vệ chính mình.