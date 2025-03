Pháp luật Cảnh báo muôn kiểu lừa đảo khiến nhiều người sập bẫy Mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục cảnh báo nhưng hiện nay, nhiều người dân vẫn dính bẫy các chiêu thức lừa đảo của tội phạm. Điều đáng nói là có những chiêu thức, thủ đoạn không mới nhưng vẫn có trường hợp người dân mất cảnh giác, bị lừa chiếm đoạt tài sản …

Tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả

Vào 08 giờ ngày 12/3/2025, Công an thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên tiếp nhận đơn tố giác của chị T.T.C. (SN 2006), trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; tạm trú trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả để chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng.

Chỉ 3 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, sau khi khoanh vùng, rà soát, Công an thị trấn Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Quang Chinh (SN 2001), trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - là đối tượng nghi vấn đến trụ sở để đấu tranh.

Đối tượng tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả để lừa đảo Nguyễn Quang Chinh. Ảnh tư liệu: Hồng Hạnh

Tại cơ quan Công an, Chinh ngoan cố, tìm mọi cách quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chinh khai mình và chị C. có quen biết nhau từ trước.

Do lười lao động, không có việc làm ổn định nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị C. bằng cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả với số tiền 10 triệu đồng từ một tài khoản khác đến tài khoản của chị C. và đưa cho chị này xem. Sau đó, Chinh yêu cầu chị C. chuyển số tiền nói trên lại cho Chinh. Toàn bộ số tiền trên, đối tượng sử dụng để tiêu xài.

Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Quang Chinh - đối tượng tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Hồng Hạnh

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Chinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 10/2024, đối tượng Hồ Trần Quốc Khánh (SN 2003, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng bị khởi tố về tội danh tương tự. Theo công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Khánh vốn là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Do phát hiện shipper chuyển phát tại khu này cho sàn thương mại điện tử S là chị Phạm Thị H. có thói quen chỉ xem thông báo chuyển khoản thành công trên điện thoại của khách, không kiểm tra tài khoản của mình nhận được tiền hay không.

Khánh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách làm giả hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công trên ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Hồ Trần Quốc Khánh bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC

Theo đó, Khánh đặt mua điện thoại Xiaomi 14 T Pro từ sàn thương mại điện tử S. Sau đó nhờ người làm giúp hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công số tiền 13.805.000 đồng. Khi nhận hàng, lúc chị H. đưa mã QR để quét chuyển khoản, Khánh giơ điện thoại giả vờ quét mã thanh toán và mở hình ảnh chuyển khoản thành công làm giả từ trước đưa cho chị H. xem và mang điện thoại rời đi. Khoảng 20 phút sau, không thấy có giao dịch Khánh chuyển tiền, chị H. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Mạo danh shipper, chủ shop lừa chuyển tiền trước

Bên cạnh thủ đoạn tạo phiếu thanh toán tiền giả, thời gian gần đây, lợi dụng dịch vụ mua bán hàng qua mạng, thanh toán không dùng tiền mặt, nhiều đối tượng đã mạo danh shipper, nhân viên giao hàng của các đơn vị vận chuyển, chuyển phát nhanh để lừa đảo.

Theo đó các đối tượng lừa đảo thu thập thông tin khách hàng đặt mua sản phẩm từ các bình luận công khai hoặc mua thông tin khách hàng qua các kênh thông tin khác nhau. Sau đó giả danh là người giao hàng để gọi giao hàng vào giờ hành chính hoặc khi khách hàng không có nhà.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng. Ảnh tư liệu minh hoạ: Q.A



Nếu người nghe nói không nhận hàng được, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu chuyển tiền thanh toán đơn hàng để gửi hàng cho người quen, hàng xóm... Sau khi nhận được tiền, chúng tiếp tục dùng nhiều lý do như nhắn nhầm tài khoản thanh toán, sau đó lừa nạn nhân nhấn vào đường link có chứa "mã độc" để chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tiền của nạn nhân rồi cắt đứt liên lạc.

Bên cạnh đó, chị KN- chủ shop chuyên bán hàng Nhật Bản nội địa và các sản phẩm tập luyện thể dục thể thao trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh) cho biết: Đã có trường hợp khách hàng chốt đơn trên trang cá nhân của chị và bị kẻ xấu lập zalo mạo danh chủ shop kết bạn để chốt đơn, lừa chuyển khoản trước vào tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt tiền của khách khiến chị phải lên tiếng cảnh báo trên facebook.

Giả danh nhân viên điện lực

Một thủ đoạn khác mà gần đây các đối tượng khác hay sử dụng là mạo danh nhân viên điện lực gọi điện thông báo khách hàng đang nợ tiền điện và đe dọa sẽ cắt điện nếu không thanh toán ngay. Sau đó, chúng yêu cầu người dân chuyển khoản vào một tài khoản cá nhân hoặc cung cấp thông tin ngân hàng để “giải quyết nợ”.

Ngành Điện lực khuyến cáo người dân cảnh giác với các đối tượng lừa đảo.

Ngoài ra, đối tượng còn gửi tin nhắn SMS hoặc email giả mạo thông báo hóa đơn tiền điện, kèm theo đường link để thanh toán trực tuyến hoặc ứng dụng giả mạo. Nếu nạn nhân nhấp vào đường link và điền thông tin, kẻ gian sẽ chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Điển hình vào ngày 16/02/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận trình báo của chị P.T.H. trú tại phường Nghi Hương, thành phố Vinh về việc khoảng 16h cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên điện lực thông báo gia đình đang nợ tiền điện.

Thông qua ứng dụng Zalo, các đối tượng đã gửi đường link yêu cầu chị H. cài đặt ứng dụng Epoint (là ứng dụng giả mạo, chứa mã độc chiếm quyền điều khiển thiết bị) lên điện thoại di động của chị. Vì đối tượng liên tục hối thúc và đe dọa cắt điện nên chị H. đã thực hiện theo các yêu cầu của chúng.

Sau khi thực hiện một số thao tác trên ứng dụng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị H. truy cập ứng dụng ngân hàng A. và sử dụng căn cước công dân để hoàn thiện quá trình thanh toán.

Các đối tượng còn gửi mã QR thanh toán được thiết kế tinh vi với logo của Tổng Công ty Điện lực EVN. Ngay sau đó, 2 tài khoản thanh toán ngân hàng A. của chị H. tự động bị trừ 92 triệu đồng và hơn 600 triệu đồng.

Cán bộ Điện lực Nghệ An tuyên truyền người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo. Ảnh tư liệu: P.V

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hướng dẫn chị H. thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm ngăn chặn dòng tiền chuyển đi; đồng thời, hướng dẫn chị H. trình báo trực tiếp lên Ngân hàng để kịp thời phong tỏa số tiền nói trên. Đáng nói, thời điểm đó, các đối tượng phát hiện trong tài khoản của chị H. còn sổ tiết kiệm online nên chúng tiếp tục thực hiện các thủ đoạn nhằm chiếm đoạt số tiền này.

Tuy nhiên, cán bộ công an đã kịp thời gỡ mã độc, hướng dẫn chị H. cài đặt bảo mật tài khoản ngân hàng, ngăn chặn hành vi lừa đảo của các đối tượng nói trên. Đến sáng 17/02/2025, chị H. đã nhận lại gần 700 triệu đồng nói trên.

Cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền

Hiện nay, Bộ Công an cũng liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng tội phạm lợi dụng các hình ảnh, vi deo của người dân công khai trên không gian mạng để chỉnh sửa, cắt ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe doạ, tống tiền. Theo đó, các đối tượng phạm tội nhắm đến nạn nhân là người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị.

Bộ Công an khuyến cáo người dân về thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có nội dung như trên; không chuyển tiền khi bị đe doạ; khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cưỡng đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất và phản ánh qua ứng dụng VneID.

Chủ động phòng ngừa

Tại Nghệ An, trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Thời gian qua, bên cạnh phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo bằng nhiều hình thức, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt lừa đảo công nghệ cao.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, qua đó phát hiện các nguyên nhân, điều kiện, phương thức thủ đoạn để có các biện pháp đấu tranh hiệu quả đối với loại tội phạm này.

Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về “Công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại huyện Đô Lương. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Chỉ tính riêng trong tháng 2 năm 2025, Lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 5 vụ, 18 đối tượng sử dụng công nghệ cao, trong đó có 2 vụ, 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, quan trọng nhất vẫn là tinh thần cảnh giác của người dân. Vì vậy, lực lượng chức năng và các ngành liên quan khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm dưới bất kỳ hình thức nào. Không truy cập vào các đường link thanh toán từ tin nhắn hoặc email không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không chia sẻ CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu… cho những người không quen biết hoặc không xác minh được lai lịch.

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết.