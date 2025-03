Pháp luật Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Chinh (sinh năm 2001), trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào 8 giờ ngày 12/3/2025, Công an thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên tiếp nhận đơn tố giác của chị T.T.C. (sinh năm 2006), trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; tạm trú trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên về việc bị một đối tượng tên Chinh trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả để chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Quang Chinh. Ảnh: Hồng Hạnh

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an thị trấn Hưng Nguyên tiến hành xác minh, báo cáo vụ việc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An; đồng thời tập trung lực lượng tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Chỉ 3 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thị trấn Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Quang Chinh (sinh năm 2001), trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - là đối tượng nghi vấn đến trụ sở Công an thị trấn Hưng Nguyên để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Chinh rất ngoan cố, tìm mọi cách quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Quang Chinh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Văn Hậu

Chinh khai nhận, giữa mình và chị C. có quen biết nhau từ trước. Do lười lao động, không có việc làm ổn định nên Chinh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị C. bằng cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả với số tiền 10 triệu đồng từ một tài khoản khác đến tài khoản của chị C. và đưa cho chị C. xem.

Sau đó, Chinh yêu cầu chị C. chuyển số tiền nói trên lại cho Chinh. Toàn bộ số tiền trên, đối tượng sử dụng để tiêu xài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Chinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.