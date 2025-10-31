Man Utd nên chia tay Casemiro hè tới vì tài chính, tuổi 34 Casemiro hồi sinh dưới Ruben Amorim; Man Utd thủng lưới 3 bàn khi anh góp mặt, 16 khi vắng. Nhưng tuổi 34 và mức lương lớn khiến CLB cân nhắc chia tay hè tới.

Casemiro đang giúp Manchester United ổn định trở lại: mùa này, đội bóng chỉ nhận 3 bàn thua khi anh góp mặt, trong khi để lọt lưới 16 bàn ở các trận anh vắng mặt. Dẫu vậy, bài toán của Man Utd không chỉ nằm trên sân cỏ. Ở tuổi 34, lịch thi đấu dày nếu trở lại châu Âu, cùng mức lương lớn, buộc CLB cân nhắc kịch bản chia tay vào mùa hè tới.

Casemiro đang chơi khá tốt ở giai đoạn đầu mùa giải.

Hồi sinh dưới Ruben Amorim nhưng bài toán dài hạn vẫn còn đó

Sau khởi đầu ấn tượng tại Ngoại hạng Anh với Cúp Liên đoàn và vị trí thứ ba mùa 2022/23, Casemiro sa sút ở mùa kế tiếp khi Erik ten Hag nâng pressing. Việc phải chống đỡ các pha chuyển trạng thái liên tục khiến anh quá tải, dính chấn thương và giảm phong độ.

Bước ngoặt đến khi Ruben Amorim tiếp quản năm 2024. Ban đầu, Casemiro bị gạt ra ngoài đội hình, thậm chí đứng sau cả tài năng trẻ Toby Collyer. Nhưng sự chuyên nghiệp và bền bỉ giúp anh trở lại, tỏa sáng ở Europa League và được gọi lại tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti.

Thống kê then chốt và giới hạn thể lực

Mùa này, không phải cày ải ở châu Âu, Casemiro trở thành trụ cột trong cấu trúc của Amorim. Con số 3 bàn thua khi anh góp mặt so với 16 bàn khi vắng mặt cho thấy ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, bản thân sự ổn định ấy được hậu thuẫn bởi mật độ thi đấu thưa. Ở tuổi 34, Casemiro hiện chỉ đủ thể lực cho một trận mỗi tuần; nếu Man Utd trở lại châu Âu, việc duy trì cường độ hiện tại là thách thức lớn.

Tình huống Bàn thua Khi Casemiro góp mặt 3 Khi Casemiro vắng mặt 16

Vai trò trong hệ thống 3-4-2-1 của Amorim

Amorim vận hành 3-4-2-1 với hai vị trí ở trục giữa. Casemiro phù hợp khi đội kiểm soát được nhịp độ và không bị kéo vào những chuỗi chuyển trạng thái dồn dập. Trước đây, dưới pressing cao, anh bị đặt vào các không gian rộng và các pha phản công liên tục – điều khó cho một tiền vệ trụ ở giai đoạn xế chiều.

Amorim vẫn cần thêm viện binh ở tuyến giữa.

Khung hợp đồng và bài toán lương

Hợp đồng của Casemiro sẽ hết hạn vào cuối mùa, với tùy chọn gia hạn thêm một năm. INEOS không muốn kích hoạt điều khoản này do mức lương lớn. Thay vào đó, CLB cân nhắc đề nghị một thỏa thuận mới với lương giảm sâu, đi kèm vai trò dự bị luân phiên.

Phương án ấy hợp lý về tài chính nhưng tiềm ẩn rủi ro. Nếu Casemiro không chấp nhận giảm thu nhập – trong bối cảnh có lời mời hậu hĩnh từ Trung Đông – Man Utd phải sẵn sàng cho kịch bản chia tay.

Kế hoạch trẻ hóa: cạnh tranh vị trí sẽ khốc liệt

Man Utd hướng đến trục giữa trẻ trung với Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và đội trưởng Bruno Fernandes, đồng thời muốn bổ sung thêm ít nhất hai tiền vệ chất lượng như Carlos Baleba hoặc Adam Wharton. Khi chỉ có hai suất ở trung tuyến trong hệ thống 3-4-2-1, cơ hội để Casemiro duy trì vai trò chủ chốt sẽ thu hẹp nếu các tân binh cập bến.

Bức tranh toàn cảnh: tôn trọng hiện tại, quyết liệt cho tương lai

Casemiro vẫn là hình mẫu chuyên nghiệp và là cầu thủ đẳng cấp. Anh đã bác bỏ lời mỉa mai của Jamie Carragher – “hãy rời khỏi bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ bạn” – bằng màn trở lại mạnh mẽ.

Vấn đề là bài toán chiến lược. Nếu Casemiro chấp nhận giảm sâu thu nhập và vai trò luân phiên, đó là phương án dung hòa. Còn nếu không, chia tay vào mùa hè tới là quyết định đúng đắn về mặt tài chính và kế hoạch dài hạn. Bởi “bóng đá vẫn chưa rời bỏ Casemiro”, nhưng Man Utd cần bước tiếp mà không để quá khứ níu chân.