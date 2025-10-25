MC Phí Linh lần đầu dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia Lần đầu đảm nhận vai trò MC tại điểm cầu Chung kết Olympia, Phí Linh bày tỏ sự háo hức và tuyên bố sẽ là 'đội trưởng đội cổ vũ' cho thí sinh Nhựt Lam.

Vai trò đặc biệt tại điểm cầu Đồng Tháp

MC Phí Linh sẽ lần đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại một điểm cầu trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Cô sẽ có mặt tại Đồng Tháp để cổ vũ cho thí sinh Nhựt Lam, hứa hẹn mang đến một không khí sôi động và giàu cảm xúc.

Bày tỏ sự háo hức khi được ekip sản xuất tin tưởng, Phí Linh cho biết đây là một cơ hội rất đặc biệt. "Linh sẽ là đội trưởng đội cổ vũ điểm cầu Đồng Tháp chứ không phải vai trò của một MC nữa," nữ MC chia sẻ. Cô khẳng định sẽ "thiên vị" và dồn hết sức lực để cổ vũ cho đại diện của Đồng Tháp, cạnh tranh công bằng với các điểm cầu còn lại.

MC Phí Linh trong lần đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn dắt một điểm cầu của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những nét văn hóa đặc sắc

Để chuẩn bị cho chương trình, Phí Linh đã có một lịch trình khẩn trương. Cô tiết lộ đã di chuyển đến Đồng Tháp ngay trong đêm sau khi hoàn thành ghi hình một chương trình khác tại TP.HCM để kịp buổi tổng duyệt.

Điểm cầu Đồng Tháp không chỉ xa nhất mà còn được ekip chuẩn bị nhiều yếu tố đặc sắc. Nữ MC bật mí sẽ giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của vùng sông nước miền Tây như hủ tíu, trái cây miệt vườn và hình ảnh dòng sông Bảo Định để tiếp thêm sức mạnh cho nhà leo núi Nhựt Lam.

Nữ MC cho biết cô sẽ dồn sức cổ vũ "thiên vị" cho thí sinh của điểm cầu Đồng Tháp.

Từ khán giả trung thành đến người truyền lửa

Phí Linh cũng chia sẻ cô là một khán giả trung thành của chương trình từ khi còn là học sinh và chưa từng bỏ lỡ một trận chung kết nào. Cô cho rằng sức hấp dẫn của chương trình đến từ việc liên tục cập nhật kiến thức, bám sát tính thời sự và phù hợp với giới trẻ.

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được dự đoán sẽ là cuộc tranh tài gay cấn của bốn thí sinh ngang tài ngang sức. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 26/10/2025, trên kênh VTV3 và nền tảng trực tuyến VTV.vn.