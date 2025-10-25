Olympia 25: Công bố dàn MC cho trận Chung kết ngày 26/10 Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 quy tụ dàn MC giàu kinh nghiệm. Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn tại trường quay, trong khi Đức Bảo, Công Tố, Huyền Trang và Phí Linh sẽ khuấy động 4 điểm cầu.

Dàn MC giàu kinh nghiệm cho trận Chung kết lịch sử

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, dự kiến diễn ra vào sáng 26/10/2025, đã công bố đội ngũ người dẫn chương trình. Tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam, bộ đôi quen thuộc BTV Khánh Vy và BTV Ngọc Huy sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt chính, mang đến sự kết nối xuyên suốt cho cuộc tranh tài.

Dàn MC dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Ảnh 1.

Đồng hành tại 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp là những gương mặt MC dày dạn kinh nghiệm, hứa hẹn tạo nên không khí sôi động để cổ vũ tinh thần cho các nhà leo núi.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và làn gió mới tại các điểm cầu

Bốn điểm cầu ngoài trời, đặt tại các địa danh mang tính biểu tượng của địa phương, sẽ được dẫn dắt bởi các MC nổi tiếng của VTV.

Điểm cầu Huế: MC Đức Bảo, một gương mặt đã gắn bó nhiều năm với các mùa chung kết Olympia, sẽ có mặt tại Nhà hát sông Hương để tiếp lửa cho thí sinh Lê Quang Duy Khoa.

Điểm cầu Khánh Hòa: MC Công Tố sẽ đảm nhận vị trí tại Quảng trường 2/4 (Nha Trang). Đây là lần thứ hai anh góp mặt trong một trận chung kết của chương trình.

Điểm cầu Hà Nội: MC Huyền Trang (Mù Tạt) cũng trở lại với chung kết Olympia lần thứ hai. Cô sẽ có mặt tại Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long.

Điểm cầu Đồng Tháp: Đặc biệt, MC Phí Linh sẽ lần đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn dắt tại một điểm cầu chung kết. Cô sẽ khuấy động không khí tại Công viên Lạc Hồng.

Dàn MC dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Ảnh 5.

Thông tin về trận Chung kết Olympia năm thứ 25

Trận chung kết năm nay là cuộc so tài của 4 thí sinh xuất sắc nhất:

Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Nhựt Lam - Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp.

Đoàn Thanh Tùng - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa.

Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 Chủ nhật, ngày 26/10/2025, trên kênh VTV3 và nền tảng trực tuyến VTV.vn, kết nối giữa trường quay chính và 4 điểm cầu trên cả nước.