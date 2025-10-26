Chung kết Olympia 25: Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở phần thi Vượt chướng ngại vật Với quyết định táo bạo và chính xác, thí sinh Thanh Tùng đã giải mã thành công Chướng ngại vật "Hồn Trương Ba da hàng thịt" chỉ sau hai hàng ngang, vươn lên dẫn đầu.

Bước ngoặt từ quyết định táo bạo

Thí sinh Thanh Tùng đã tạo ra một bước ngoặt đầy ấn tượng trong phần thi Vượt chướng ngại vật của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Với một quyết định được xem là liều lĩnh, anh đã giải mã thành công ô chữ trung tâm khi mới chỉ có hai mảnh ghép được lật mở, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Khoảnh khắc căng thẳng trong phần thi Vượt chướng ngại vật của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Diễn biến kịch tính của phần thi

Phần thi bắt đầu trong không khí căng thẳng khi một chướng ngại vật gồm 21 chữ cái xuất hiện. Ở lượt chọn hàng ngang đầu tiên của thí sinh Duy Khoa, cả bốn nhà leo núi đều cùng ghi được 10 điểm, mở ra mảnh ghép đầu tiên của ô chữ.

Bước sang lượt chọn tiếp theo, Thanh Tùng đã chọn hàng ngang số 3, một câu hỏi gồm 7 chữ cái thuộc lĩnh vực Văn học. Anh là người duy nhất đưa ra đáp án chính xác là “Kịch nói”, giành thêm điểm số quan trọng cho riêng mình.

Pha bứt phá ghi điểm ấn tượng

Ngay sau khi có đáp án của hàng ngang thứ hai, Thanh Tùng đã bất ngờ nhấn chuông xin trả lời ô chữ trung tâm. Dù có một chút do dự, anh đã đưa ra đáp án cuối cùng là “Hồn Trương Ba da hàng thịt”.

Đáp án này hoàn toàn chính xác, khiến cả trường quay vỡ òa trong tiếng reo hò. Pha xử lý liều lĩnh nhưng thành công đã giúp Thanh Tùng ghi được số điểm rất lớn từ phần thi Vượt chướng ngại vật, tạo ra lợi thế đáng kể so với các đối thủ và khiến cuộc đua đến vòng nguyệt quế trở nên hấp dẫn hơn.