Chủ Nhật, 26/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Olympia 2025: Thanh Tùng bứt tốc ngoạn mục, dẫn đầu chung kết

CTVX26/10/2025 15:18

Giành trọn 40 điểm ở câu hỏi cuối cùng của vòng Tăng tốc, Thanh Tùng đã lật ngược thế cờ để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm, hứa hẹn một chặng Về đích kịch tính.

Cú bứt phá quyết định cục diện

Vòng thi Tăng tốc của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã chứng kiến một màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính. Thí sinh Thanh Tùng đã có cú bứt phá ngoạn mục ở câu hỏi cuối cùng, giành trọn 40 điểm để vươn lên dẫn đầu với tổng điểm 210, tạo ra một lợi thế quan trọng nhưng mong manh trước khi bước vào chặng thi quyết định.

Kết thúc vòng thi, cục diện đoàn leo núi đã có sự thay đổi lớn. Theo sau Thanh Tùng là Bảo Khánh với 185 điểm. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Duy Khoa với 150 điểm và Nhựt Lam với 135 điểm. Khoảng cách điểm số không quá lớn hứa hẹn một vòng Về đích đầy bất ngờ và hấp dẫn.

Diễn biến cuộc rượt đuổi nghẹt thở

Ngay từ câu hỏi đầu tiên của vòng Tăng tốc, không khí cạnh tranh đã được đẩy lên cao. Bảo Khánh là người thể hiện phong độ xuất sắc nhất khi giành được 40 điểm, trong khi Nhựt Lam có 30 điểm và Thanh Tùng ghi được 20 điểm. Duy Khoa chưa có được điểm số ở câu hỏi này.

Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở vòng Tăng tốc Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 1.
Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở vòng Tăng tốc Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 1.

Ở câu hỏi thứ hai liên quan đến Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cả bốn nhà leo núi đều đưa ra câu trả lời chính xác. Một lần nữa, Bảo Khánh là người nhanh nhất, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của mình.

Đến câu hỏi thứ ba, cục diện vẫn chưa có nhiều thay đổi. Cả bốn thí sinh cùng đưa ra đáp án đúng. Dù chỉ trả lời ở vị trí thứ ba, Bảo Khánh vẫn giữ vững ưu thế với 175 điểm, nhưng Thanh Tùng đã áp sát ngay phía sau với 170 điểm, báo hiệu một cuộc lật đổ có thể xảy ra.

Khoảnh khắc định đoạt ở câu hỏi cuối

Không khí tại trường quay trở nên căng thẳng tột độ ở câu hỏi Tăng tốc cuối cùng, nơi một câu trả lời có thể thay đổi hoàn toàn thứ hạng. Đúng như dự đoán, với tốc độ vượt trội và sự chính xác tuyệt đối, Thanh Tùng đã là người duy nhất giành được 40 điểm quý giá. Pha bứt tốc ngoạn mục này đã giúp anh chính thức vượt qua Bảo Khánh để chiếm lĩnh vị trí số một trước chặng Về đích.

Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở vòng Tăng tốc Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 2.
Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở vòng Tăng tốc Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 2.

Với kết quả này, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đang ở giai đoạn gay cấn nhất. Tất cả bốn thí sinh đều còn nguyên cơ hội chạm tay vào vòng nguyệt quế danh giá trong chặng thi cuối cùng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

CK Olympia 2025: Khánh Hòa bùng nổ cảm xúc dưới mưa

CK Olympia 2025: Khánh Hòa bùng nổ cảm xúc dưới mưa

Bảo Khánh vô địch Olympia 2025 với thành tích 'toàn Nhất'

Bảo Khánh vô địch Olympia 2025 với thành tích 'toàn Nhất'

Chung kết Olympia 2025: Trần Bùi Bảo Khánh vô địch ngoạn mục

Chung kết Olympia 2025: Trần Bùi Bảo Khánh vô địch ngoạn mục

Trần Bùi Bảo Khánh: Quán quân Olympia 25 và cú lội ngược dòng

Trần Bùi Bảo Khánh: Quán quân Olympia 25 và cú lội ngược dòng

Chung kết Olympia 25: Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở phần thi Vượt chướng ngại vật

Chung kết Olympia 25: Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở phần thi Vượt chướng ngại vật

Đọc tiếp

CK Olympia 2025: Khánh Hòa bùng nổ cảm xúc dưới mưa

CK Olympia 2025: Khánh Hòa bùng nổ cảm xúc dưới mưa

Bảo Khánh vô địch Olympia 2025 với thành tích 'toàn Nhất'

Bảo Khánh vô địch Olympia 2025 với thành tích 'toàn Nhất'

Chung kết Olympia 2025: Trần Bùi Bảo Khánh vô địch ngoạn mục

Chung kết Olympia 2025: Trần Bùi Bảo Khánh vô địch ngoạn mục

Trần Bùi Bảo Khánh: Quán quân Olympia 25 và cú lội ngược dòng

Trần Bùi Bảo Khánh: Quán quân Olympia 25 và cú lội ngược dòng

Chung kết Olympia 25: Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở phần thi Vượt chướng ngại vật

Chung kết Olympia 25: Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở phần thi Vượt chướng ngại vật

Xem thêm Showbiz

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Showbiz
      Olympia 2025: Thanh Tùng bứt tốc ngoạn mục, dẫn đầu chung kết

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO