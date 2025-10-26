Olympia 2025: Thanh Tùng bứt tốc ngoạn mục, dẫn đầu chung kết Giành trọn 40 điểm ở câu hỏi cuối cùng của vòng Tăng tốc, Thanh Tùng đã lật ngược thế cờ để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm, hứa hẹn một chặng Về đích kịch tính.

Cú bứt phá quyết định cục diện

Vòng thi Tăng tốc của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã chứng kiến một màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính. Thí sinh Thanh Tùng đã có cú bứt phá ngoạn mục ở câu hỏi cuối cùng, giành trọn 40 điểm để vươn lên dẫn đầu với tổng điểm 210, tạo ra một lợi thế quan trọng nhưng mong manh trước khi bước vào chặng thi quyết định.

Kết thúc vòng thi, cục diện đoàn leo núi đã có sự thay đổi lớn. Theo sau Thanh Tùng là Bảo Khánh với 185 điểm. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Duy Khoa với 150 điểm và Nhựt Lam với 135 điểm. Khoảng cách điểm số không quá lớn hứa hẹn một vòng Về đích đầy bất ngờ và hấp dẫn.

Diễn biến cuộc rượt đuổi nghẹt thở

Ngay từ câu hỏi đầu tiên của vòng Tăng tốc, không khí cạnh tranh đã được đẩy lên cao. Bảo Khánh là người thể hiện phong độ xuất sắc nhất khi giành được 40 điểm, trong khi Nhựt Lam có 30 điểm và Thanh Tùng ghi được 20 điểm. Duy Khoa chưa có được điểm số ở câu hỏi này.

Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở vòng Tăng tốc Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 1.

Ở câu hỏi thứ hai liên quan đến Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cả bốn nhà leo núi đều đưa ra câu trả lời chính xác. Một lần nữa, Bảo Khánh là người nhanh nhất, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của mình.

Đến câu hỏi thứ ba, cục diện vẫn chưa có nhiều thay đổi. Cả bốn thí sinh cùng đưa ra đáp án đúng. Dù chỉ trả lời ở vị trí thứ ba, Bảo Khánh vẫn giữ vững ưu thế với 175 điểm, nhưng Thanh Tùng đã áp sát ngay phía sau với 170 điểm, báo hiệu một cuộc lật đổ có thể xảy ra.

Khoảnh khắc định đoạt ở câu hỏi cuối

Không khí tại trường quay trở nên căng thẳng tột độ ở câu hỏi Tăng tốc cuối cùng, nơi một câu trả lời có thể thay đổi hoàn toàn thứ hạng. Đúng như dự đoán, với tốc độ vượt trội và sự chính xác tuyệt đối, Thanh Tùng đã là người duy nhất giành được 40 điểm quý giá. Pha bứt tốc ngoạn mục này đã giúp anh chính thức vượt qua Bảo Khánh để chiếm lĩnh vị trí số một trước chặng Về đích.

Thanh Tùng bứt phá ngoạn mục ở vòng Tăng tốc Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 2.

Với kết quả này, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đang ở giai đoạn gay cấn nhất. Tất cả bốn thí sinh đều còn nguyên cơ hội chạm tay vào vòng nguyệt quế danh giá trong chặng thi cuối cùng.