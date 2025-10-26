Trần Bùi Bảo Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 Học sinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam giành vòng nguyệt quế sau 15 năm chờ đợi, mang về chiến thắng ý nghĩa đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã chính thức trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Trong trận chung kết diễn ra sáng 26/10, Bảo Khánh đã giành được 215 điểm, mang về vòng nguyệt quế danh giá sau 15 năm chờ đợi cho ngôi trường của mình.

Màn "Về đích" xuất sắc ấn định ngôi Quán quân

Chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh được quyết định bởi phần thi "Về đích" đầy kịch tính. Em đã trả lời đúng trọn vẹn gói câu hỏi 20-30-20 điểm, qua đó bứt phá và giành vị trí cao nhất. Phong độ của Bảo Khánh được đánh giá là rất ổn định trong suốt hành trình Olympia 2025, khi em liên tục về Nhất ở các vòng thi Tuần (250 điểm), Tháng (295 điểm) và Quý (270 điểm).

Chiến thắng của Bảo Khánh là niềm tự hào của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là món quà đặc biệt ý nghĩa dành cho tập thể thầy và trò Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Không khí lễ hội tại điểm cầu Hoàng thành Thăng Long

Tại điểm cầu Hà Nội đặt ở Hoàng thành Thăng Long, thầy và trò Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tạo nên một không khí sôi động với màn diễu hành đặc biệt mang tên "Lễ rước vòng nguyệt quế về Hà Nội cùng nhà leo núi Trần Bùi Bảo Khánh".

Màn diễu hành thể hiện sự sáng tạo và tinh thần "Ams".

Sự kiện có sự tham gia của các thầy cô và học sinh, với nhiều tiết mục văn nghệ, diễu hành rực rỡ sắc màu. Không khí tại điểm cầu vỡ òa trong cảm xúc khi Trần Bùi Bảo Khánh được xướng tên cho ngôi vị cao nhất.

Đông đảo các bạn học sinh tới cổ vũ cho Bảo Khánh.

Niềm tự hào vỡ òa sau 15 năm

Chia sẻ trong niềm vui, cô Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, không giấu được sự xúc động: "Không riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng 3.000 học sinh cùng 6.000 phụ huynh và tất cả cựu học sinh của trường Ams trên toàn quốc đang theo dõi chương trình này vô cùng tự hào. Bảo Khánh đã thể hiện rằng tinh thần Ams, bản lĩnh Ams luôn hiện có mặt ở mọi lúc mọi nơi."

Cô Trần Thùy Dương (áo dài xanh bên phải) - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và các thầy cô mừng rỡ trước chiến thắng của học sinh Bảo Khánh.

Cô Dương cho biết nhà trường sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt đặc biệt để chúc mừng chiến thắng của Bảo Khánh, đồng thời hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập trường. "Chúng tôi mong rằng thành tích này của con sẽ góp phần lan tỏa thông điệp học tập đến từng học sinh của trường", cô nói.

Không chỉ có thầy cô, các bậc phụ huynh cũng sống trong những giây phút hồi hộp và tự hào. Anh Phùng Xuân Bình, Trưởng Ban phụ huynh học sinh lớp 11 chuyên Toán 2, chia sẻ: "Con đứng trên sân khấu chững chạc, bình tĩnh và tỏa sáng theo cách riêng của mình làm tôi thật sự rất xúc động và hạnh phúc."

Một món quà tinh thần bất ngờ mà nhà trường chuẩn bị cho Bảo Khánh là sự xuất hiện của ba cô giáo từng dạy em ở bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, những người đã đồng hành và nuôi dưỡng niềm đam mê tri thức của em từ những ngày đầu.