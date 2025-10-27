Olympia 2025: 3 khoảnh khắc ấn tượng từ các á quân Dù không giành vòng nguyệt quế, Thanh Tùng, Nhựt Lam và Duy Khoa vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những câu trả lời xuất sắc và đầy kịch tính.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh. Tuy nhiên, ba nhà leo núi còn lại là Đoàn Thanh Tùng, Nguyễn Nhựt Lam và Lê Quang Duy Khoa cũng đã có những màn thể hiện xuất sắc, để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Đoàn Thanh Tùng và màn giải mã Chướng ngại vật ngoạn mục

Thí sinh Đoàn Thanh Tùng từ THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, đã tạo nên một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất trận chung kết. Chỉ sau hai hàng ngang gợi ý, Thanh Tùng đã quyết đoán nhấn chuông trả lời từ khóa của phần thi Vượt chướng ngại vật.

Ba câu trả lời 'gây sốt' nhất Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 1.

Với câu trả lời chính xác "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", một từ khóa dài 21 chữ cái, sự liều lĩnh và thông minh của Thanh Tùng đã khiến cả trường quay và hàng triệu khán giả vỡ òa, mang về cho anh một số điểm quan trọng.

Nguyễn Nhựt Lam chinh phục câu hỏi tiếng Anh phức tạp

Nguyễn Nhựt Lam, đại diện từ THPT Cái Bè, Đồng Tháp, đã gây ấn tượng mạnh với khả năng ngoại ngữ vượt trội. Trong phần thi Về đích, Nhựt Lam đối mặt với một câu hỏi tiếng Anh được đánh giá là rất dài và khó.

Ba câu trả lời 'gây sốt' nhất Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 3.

Không chỉ nghe và dịch lại toàn bộ nội dung câu hỏi một cách chính xác, anh còn ghi lại đầy đủ các số liệu phức tạp. Câu trả lời xuất sắc này, cùng với việc sử dụng Ngôi sao hy vọng, đã giúp Nhựt Lam có cú lội ngược dòng ngoạn mục về điểm số. BTV Lê Hiếu Minh Đức (Dylan Le), người đặt câu hỏi, cũng bày tỏ sự thán phục trước khả năng của thí sinh trên trang cá nhân.

Câu trả lời gây tiếc nuối của Lê Quang Duy Khoa

Lê Quang Duy Khoa của THPT chuyên Quốc Học - Huế, người luôn có thế mạnh về các câu hỏi tính toán và logic, đã có một khoảnh khắc đáng tiếc trong phần thi Về đích. Anh nhận được một câu hỏi 30 điểm đòi hỏi tư duy nhanh nhạy.

Ba câu trả lời 'gây sốt' nhất Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 4.

Chỉ trong 30 giây, Duy Khoa đã đưa ra đáp án 3194,3 m/s. Tuy nhiên, câu trả lời này thiếu một bước quan trọng là làm tròn đến chữ số hàng đơn vị theo yêu cầu của đề bài (đáp án đúng là 3194 m/s). Sự thiếu sót nhỏ này đã khiến Duy Khoa mất đi 30 điểm quý giá, để lại nhiều tiếc nuối cho bản thân và người hâm mộ.

Dù kết quả chung cuộc đã có, cả bốn nhà leo núi đều đã cống hiến một trận chung kết kịch tính, giàu cảm xúc và thể hiện được tài năng, kiến thức sâu rộng của mình, xứng đáng là những đại diện xuất sắc của thế hệ trẻ.