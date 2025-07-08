Quốc tế McTominay rực sáng ở Napoli và bất ngờ lọt đề cử Quả bóng Vàng Man Utd bán Scott McTominay để tuân thủ luật tài chính, giờ chứng kiến anh tỏa sáng ở Napoli và lọt đề cử Quả bóng Vàng 2025.

Tóm tắt nhanh: McTominay rời Man Utd năm ngoái do yêu cầu tài chính, sang Napoli với giá 30 triệu euro. Cùng Napoli vô địch Serie A, ghi 12 bàn, lọt top 10 tiền vệ tấn công hay nhất thế giới. Bất ngờ được đề cử Quả bóng Vàng 2025, dù cơ hội thắng là rất thấp.

McTominay lọt đề cử Quả bóng Vàng sau mùa giải thăng hoa tại Napoli, Man Utd có tiếc?

Một năm sau khi chia tay sân Old Trafford, Scott McTominay bất ngờ góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2025, nhờ màn trình diễn nổi bật trong màu áo Napoli.

Tiền vệ người Scotland, từng gắn bó 7 năm với Manchester United, đã cùng Napoli vô địch Serie A, ghi tới 12 bàn thắng trong mùa giải 2024-25. Thành tích này giúp anh được vinh danh trong top 10 tiền vệ tấn công hay nhất thế giới theo bảng xếp hạng của FourFourTwo.

Từ “lối thoát tài chính” của Man Utd…

Mùa hè năm ngoái, McTominay rời Man Utd với mức phí chuyển nhượng 30 triệu euro, được xem là thương vụ “lợi nhuận thuần” cho CLB. Là cầu thủ “cây nhà lá vườn”, anh không tiêu tốn chi phí khấu hao nên việc bán đi giúp đội bóng giải quyết vấn đề với luật Lợi nhuận & Bền vững (PSR) của Premier League.

Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu Man Utd, từng thừa nhận CLB có thể phá sản nếu không cắt giảm chi tiêu. Việc bán McTominay là một phần trong chiến lược tài chính ấy, mở đường cho những tân binh đắt giá như Benjamin Sesko (70 triệu bảng) cùng loạt hợp đồng trị giá tổng cộng 135 triệu bảng mùa hè này.

…đến biểu tượng mới tại Napoli

McTominay nhanh chóng thích nghi với môi trường Serie A, trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình Napoli. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với cú đúp danh hiệu và phong độ ổn định cả mùa.

Cổ động viên Napoli đặt cho anh biệt danh "McFratm" nghĩa là “Người anh em Mc” thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho ngôi sao 28 tuổi này.

Đề cử Quả bóng Vàng: Vinh danh xứng đáng

Theo tờ Tribuna, McTominay được đề cử chính thức cho Quả bóng Vàng 2025, giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm do France Football tổ chức.

Tuy nhiên, khả năng giành chiến thắng của McTominay là không cao. Ousmane Dembele của PSG mới là ứng viên sáng giá nhất sau khi giúp đội bóng thủ đô Pháp lần đầu vô địch Champions League và có thành tích cá nhân ấn tượng trong nửa cuối mùa giải.