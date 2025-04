Xe Mẹo an toàn khi dừng, đỗ và sạc xe điện nơi công cộng Để hành trình luôn an toàn và thuận tiện, người dùng xe điện cần tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ cá nhân, nhất là khi sử dụng các dịch vụ công cộng.

Để hành trình luôn an toàn và thuận tiện, người dùng xe điện cần tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ cá nhân, nhất là khi sử dụng các dịch vụ công cộng. Ảnh: Hữu Vũ

Ông David Chen - cố vấn an ninh phương tiện tại Viện Giao thông Quốc tế Singapore chia sẻ rằng, trạm sạc công cộng là điểm dễ bị kẻ gian lợi dụng vì người dùng thường mất cảnh giác.

Điều quan trọng là cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, từ việc chọn địa điểm an toàn cho tới cách sử dụng thiết bị đúng cách.

Đặc biệt, khi dừng, đỗ và sạc xe điện tại các điểm công cộng, người dùng cần lưu ý một số mẹo an toàn để tránh rủi ro và bảo vệ tài sản.

Chọn địa điểm sạc uy tín và có camera giám sát

Không phải trạm sạc nào cũng đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn điện và an ninh. Ưu tiên chọn những địa điểm có hệ thống chiếu sáng tốt, camera an ninh và được vận hành bởi các thương hiệu uy tín.

Kiểm tra trạm sạc trước khi cắm điện

Trước khi sạc, hãy quan sát cổng kết nối xem có bị hư hỏng, cháy khét hay không. Đảm bảo rằng dây sạc không bị nứt, rách vỏ cao su. Nếu có dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không sử dụng và nên báo cho đơn vị quản lý.

Luôn khóa xe khi rời khỏi

Dù chỉ đi xa vài phút, bạn cũng nên khóa xe cẩn thận. Một số dòng xe điện hiện đại có tính năng khóa tự động hoặc gửi cảnh báo khi xe bị mở trái phép – hãy bật các tính năng này để tăng cường an toàn.

Không để vật dụng cá nhân trong xe

Xe điện thường có thiết kế kính lớn và trong suốt. Khi đỗ xe ở nơi công cộng, không nên để laptop, ví tiền hay túi xách ở ghế trước. Điều này sẽ hạn chế nguy cơ trộm cắp.

Tuân thủ thời gian sạc quy định

Một số điểm sạc công cộng giới hạn thời gian sử dụng. Việc chiếm chỗ quá lâu không chỉ gây phiền hà cho người khác mà còn có thể bị phạt hoặc đánh giá xấu nếu bạn sử dụng ứng dụng đặt chỗ.

Luôn quan sát môi trường xung quanhKhi cắm hoặc rút sạc, đừng quá mải thao tác mà quên quan sát môi trường xung quanh. Đặc biệt vào ban đêm, nên tránh các khu vực vắng vẻ hoặc thiếu ánh sáng.