Pháp luật

Miễn trách nhiệm hình sự là gì? Các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự?

PV 17/10/2025 17:50

Ông N.L.H trú ở phường Vinh Lộc hỏi: Miễn trách nhiệm hình sự là gì? Những trường hợp nào được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành?

Trả lời:
Miễn trách nhiệm hình sự là chế định pháp lý cho phép người đã thực hiện hành vi phạm tội được loại trừ việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Đây là biểu hiện của chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước, áp dụng đối với những người phạm tội trong những hoàn cảnh mà việc xử lý hình sự không còn cần thiết.

23.ảnh pv
Ảnh minh họa

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có hai nhóm trường hợp miễn trách nhiệm hình sự: đương nhiên được miễn và có thể được miễn.

Người phạm tội được đương nhiên miễn trách nhiệm hình sự trong các trường hợp: tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội; hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội do thay đổi chính sách, pháp luật; có quyết định đại xá của Quốc hội; và trường hợp người nhận làm gián điệp nhưng không thực hiện nhiệm vụ, đã tự thú và khai báo thành khẩn.

Người phạm tội có thể được xem xét miễn trách nhiệm hình sự khi thuộc một trong các trường hợp: do chuyển biến của tình hình mà hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội; đang mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng gây nguy hiểm; tự thú trước khi bị phát giác và có lập công lớn hoặc cống hiến đặc biệt; đã bồi thường thiệt hại và được bị hại đề nghị miễn trách nhiệm hình sự; người dưới 18 tuổi phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục hậu quả.

