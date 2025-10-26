Mitsubishi Xpander 2025: Nâng cấp đáng giá cho MPV gia đình Mitsubishi Xpander 2025 nâng cấp Dynamic Shield, màn hình lớn hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, khung gầm tinh chỉnh êm ái; AT Premium MY26 giá 659 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander 2025 là bản nâng cấp mới của mẫu MPV bán chạy tại Việt Nam, tập trung vào thiết kế hiện đại hơn, khoang lái tiện nghi hơn và tinh chỉnh khung gầm – hệ thống treo để nâng độ êm ái. Theo bảng giá tháng 10/2025, phiên bản NEW XPANDER AT Premium MY26 có giá niêm yết 659 triệu đồng (đã gồm VAT).

Mitsubishi Xpander 2025 là phiên bản nâng cấp mới của mẫu MPV. (Ảnh: Oto.com)

Điểm nhấn của đợt nâng cấp nằm ở mặt ca-lăng Dynamic Shield đặc trưng với các chi tiết được làm sắc sảo hơn, cụm đèn LED tinh gọn và tổng thể ngoại hình bề thế nhưng giữ được tính linh hoạt trong đô thị. Bên trong, Xpander 2025 tiếp tục hướng tới gia đình với không gian rộng rãi, trang bị màn hình giải trí cỡ lớn có Apple CarPlay và Android Auto, đồng thời nâng cấp chất liệu hoàn thiện để tăng cảm giác cao cấp.

Diện mạo Dynamic Shield mới, sắc sảo và hiện đại

Xpander 2025 tiếp nối ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi với lưới tản nhiệt thiết kế lại, nhấn mạnh độ rộng ngang và tính nhận diện. Cụm đèn LED sắc sảo tạo điểm nhấn trực quan, đi cùng các chi tiết tinh chỉnh giúp chiếc MPV trông vững chãi hơn.

Theo thông tin nguồn, dù có thân xe bề thế, mẫu xe vẫn giữ được sự linh hoạt khi xoay trở trong không gian đô thị. Sự kết hợp giữa hình khối vững và dải đèn LED hiện đại giúp Xpander 2025 phù hợp nhu cầu gia đình nhưng không đánh mất vẻ trẻ trung.

Cabin rộng cho gia đình, kết nối thông minh

Không gian là ưu tiên trên Xpander 2025: khoang nội thất rộng rãi, phù hợp chở đủ gia đình và hành lý cho những chuyến đi xa. Màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, tạo trải nghiệm sử dụng quen thuộc cho người lái và hành khách.

Chất liệu hoàn thiện được nâng cấp giúp bề mặt sờ chạm tốt hơn, mang lại cảm giác cao cấp và thoải mái hơn trong vận hành hằng ngày. Triết lý thực dụng của Mitsubishi thể hiện rõ ở cách bố trí ngăn chứa đồ và thao tác điều khiển trực quan.

Khung gầm tinh chỉnh, hộp số tự động vận hành êm

Về vận hành, Xpander 2025 tiếp tục sử dụng động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu theo định hướng của dòng sản phẩm này. Hộp số tự động được ghi nhận vận hành mượt mà, phù hợp đi phố và hành trình dài.

Mitsubishi cho biết khung gầm và hệ thống treo được tinh chỉnh, giúp xe ổn định và êm ái hơn trên nhiều điều kiện mặt đường. Với định vị là MPV gia đình, sự cân bằng giữa độ êm và ổn định là trọng tâm của đợt nâng cấp này, nhằm giúp hành khách thoải mái hơn trong các chuyến đi dài.

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Thông tin nguồn không nêu chi tiết danh mục hệ thống an toàn chủ động, tính năng hỗ trợ lái hay xếp hạng thử nghiệm va chạm. Vì vậy, bài viết không đưa thêm dữ liệu ngoài nguồn. Người dùng quan tâm có thể liên hệ đại lý để xác nhận trang bị theo từng phiên bản và lô xe.

Giá bán và định vị trong nhóm MPV phổ thông

Theo bảng giá Mitsubishi tại Việt Nam tháng 10/2025, các phiên bản liên quan đến Xpander/Xpander Cross được niêm yết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết NEW XPANDER AT Premium MY26 2025 659 triệu đồng XPANDER AT-Pre MY25 2025 658 triệu đồng XPANDER MT-CKD MY25 2024 560 triệu đồng XPANDER CROSS (Đen, Nâu, Trắng) 698 triệu đồng XPANDER CROSS (2 tông màu) 703 triệu đồng

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Với mức giá tham khảo 659 triệu đồng cho bản AT Premium MY26 2025, Xpander 2025 tiếp tục nằm ở nhóm MPV phổ thông, cạnh tranh bằng thiết kế mới, không gian rộng và trải nghiệm vận hành hướng tới sự êm ái.

Kết luận nhanh

Những điểm mạnh theo thông tin nguồn

Thiết kế hiện đại hơn với lưới tản nhiệt Dynamic Shield và cụm đèn LED sắc sảo.

Cabin rộng rãi, chất liệu hoàn thiện nâng cấp; màn hình lớn hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Hộp số tự động vận hành mượt; khung gầm và hệ thống treo tinh chỉnh cho cảm giác êm, ổn định hơn.

Định vị gia đình rõ rệt, phù hợp di chuyển đô thị và chuyến đi dài.

Những điểm chưa có dữ liệu trong nguồn

Chưa công bố chi tiết danh mục an toàn/ADAS và xếp hạng kiểm định va chạm.

Chưa có thông số kỹ thuật chi tiết về động cơ, công suất, mô-men xoắn hoặc mức tiêu hao nhiên liệu.

Tổng thể, theo dữ liệu được công bố, Mitsubishi Xpander 2025 là bản nâng cấp tập trung vào trải nghiệm người dùng: hiện đại hơn về thiết kế, thuận tiện hơn về kết nối và êm ái hơn khi vận hành – những yếu tố then chốt với một MPV gia đình.