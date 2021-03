MobiFone tỉnh Nghệ An trao giải đặc biệt chương trình 'Chào Xuân Tân Sửu năm 2021'

Tham dự có các ông: Mai Huy Hùng - Giám đốc MobiFone tỉnh Nghệ An; Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Phòng KHCN MobiFone tỉnh Nghệ An; Phan Thế Tài - Trưởng Phòng KHDN MobiFone tỉnh Nghệ An; Bà Phan Thị Hồng Lê - Kế toán trưởng MobiFone tỉnh Nghệ An và 5 khách hàng trúng thưởng chương trình “Chào Xuân Tân Sửu năm 2021”.

Toàn cảnh buổi trao giải cho 5 khách hàng trúng thưởng chương trình “Chào Xuân Tân Sửu năm 2021”. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Khách hàng tham gia chương trình “Chào Xuân Tân Sửu năm 2021” khi phát sinh cước tối thiểu 50.000 đồng sẽ nhận được 01 mã dự thưởng để quay số ngẫu nhiên chọn ra 187 khách hàng đang sử dụng dịch vụ MobiFone trên toàn quốc để nhận 187 điện thoại Iphone X 64GB và IPhone 12 Pro Max 128GB.

Lãnh đạo MobiFone tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ trao giải. Ảnh: Hoàng Vĩnh Tại Nghệ An có 5 khách hàng may mắn trúng thưởng, trong đó có 2 khách hàng trúng giải Nhất Iphone X 64GB là anh Trần Thanh Toàn, phường Hồng Sơn,TP Vinh; anh Lưu Đình Phượng, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Ba khách hàng may mắn trúng thưởng giải Đặc biệt Iphone 12 Pro Max 128 GB là các chị: Trương Thị Thanh Tú, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn; Tăng Thị Trang, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn và Nguyễn Thị Vân ở TX Hoàng Mai. Trao giải Nhất cho khách hàng là Iphone X 64GB. Ảnh: Hoàng Vĩnh Đây là một trong nhiều chương trình chăm sóc khách hàng do MobiFone tổ chức nhằm tri ân các khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.



Tại địa bàn Nghệ An, MobiFone không ngừng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu việt, phù hợp dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông như: Gói cước Bông lúa thạch sanh BL5GT không giới hạn dung lượng Data, gói cước trả sau MF150 để phục vụ tốt nhất cho tất cả khách hàng tại địa bàn; Các ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu và xu thế chuyển đổi số như: Hội nghị trực tuyến Mobimeeting, Truyền thanh thông minh, tổng đài chăm sóc khách hàng đa kênh Cloud Contact Center (3C), hóa đơn điện tử Mobifone Invoice, giám sát hành trình Mtracker, văn phòng điện tử Eoffice. Lãnh đạo MobiFone tỉnh Nghệ An trao thưởng giải Đặc biệt là Iphone 12 Pro Max 128 GB. Ảnh: Hoàng Vĩnh