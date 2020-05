Mỗi kỷ vật là một câu chuyện xúc động về Bác Hồ

Những ngày đầu năm 1956, sau khi nước ta vừa ra khỏi cuộc kháng chiến chống Pháp, hòa bình được lập lại trên miền Bắc, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khôi phục lại các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của Người. Để thực hiện được chủ trương này tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban lãnh đạo và Ban chuyên môn xây dựng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các chuyên gia Bảo tồn - Bảo tàng từ Trung ương cùng với Ty Văn hóa Nghệ An đã tổ chức tiến hành, nghiên cứu, sưu tầm xác minh, gặp gỡ nhân chứng và những người cao tuổi để tìm lại ngôi nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Làng Sen và ngôi nhà 3 gian tại Hoàng Trù – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời.



Cùng với việc phục hồi các di tích, Ty Văn hóa Nghệ An đã tổ chức những đợt nghiên cứu, sưu tầm hiện vật để về trưng bày trong những ngôi nhà vừa được phục dựng, trong đó có những hiện vật quý giá, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc như:

CHIẾC GIƯỜNG CỦA BÀ HOÀNG THỊ LOAN

Chính trên chiếc giường này bà đã sinh ra 3 người con yêu nước cho dân tộc Việt Nam:

Cô Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1884, cậu Nguyễn Sinh Khiêm sinh năm 1888. Đặc biệt ngày 19 tháng 5 năm 1890 cậu Nguyễn Sinh Cung (tên gọi thuở nhỏ của Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã cất tiếng khóc chào đời.

CHIẾC RƯƠNG GỖ CỦA GIA ĐÌNH BÁC HỒ Ở LÀNG HOÀNG TRÙ

Chiếc rương gỗ này là món quà của gia đình cụ Hoàng Xuân Đường tặng con gái Hoàng Thị Loan ngày lấy chồng ra ở riêng. Ảnh: Đào Tuấn

Chiếc rương gỗ này được xem là của hồi môn của Bà Hoàng Thị Loan được bố mẹ tặng lúc lấy chồng ra ở riêng. Với chiều dài 99cm, chiều rộng 77cm, chiều cao 80cm, làm bằng chất liệu gỗ. Năm 1895, khi gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Huế, Bà Hoàng Thị Loan đã cho em gái của mình là Hoàng Thị An chiếc rương. Sau đó vì túng thiếu bà Hoàng Thị An bán cho ông Trần Đăng Lê người cùng làng. Lúc ông Lê qua đời, chiếc rương do người con trai của ông là Trần Đăng Thi sử dụng, sau đó ông Thi đã đem chiếc rương đổi cho chú ruột của mình là Trần Tín để lấy cái tủ, khi khôi phục lại ngôi nhà, cán bộ Ty Văn hóa Nghệ An đã sưu tầm chiếc rương về để trưng bày trong di tích.