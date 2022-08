Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), cùng nhìn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, gắn bó giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào. Mối quan hệ đó đóng góp vào mối quan hệ quốc tế thủy chung, trong sáng, mẫu mực, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt chặng đường lịch sử của hai dân tộc.

Trần Khánh Thục (Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An)

Mối quan hệ gắn bó đặc biệt

Trong 2 cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, hai nước Việt Nam - Lào là những người anh em cùng chiến đấu trên cùng một chiến hào chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào nói riêng cũng đã luôn sát cánh bên nhau, chia sẻ ngọt bùi với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” để cùng nhau chiến thắng kẻ thù. Trong những năm tháng chiến tranh, Nghệ An chính là hậu phương vững chắc cho hàng vạn cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các bộ tộc Lào anh em từ các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay và một số tỉnh khác của Lào.

Với tình cảm quốc tế cao cả, trong sáng và thủy chung với đất nước láng giềng anh em, nhiều người con xứ Nghệ cũng đến các tỉnh bạn cùng chiến đấu để giành độc lập, tự do cho hai dân tộc. Sau khi chiến tranh kết thúc, hàng ngàn cán bộ, chuyên gia của tỉnh Nghệ An tiếp tục lên đường sang giúp các tỉnh của Lào khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại các công trình, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sự gắn bó, giúp đỡ, sẻ chia, chung vai sát cánh cùng nhau trong quá khứ chống giặc ngoại xâm đã góp phần xây dựng, vun đắp mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt - Lào trở nên vô cùng đặc biệt.

Bước vào giai đoạn mới, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước tiếp tục được phát triển toàn diện và nâng lên một tầm cao mới. Là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dài nhất cả nước (468,281 km), cùng nhiều điều kiện thuận lợi như hệ thống giao thông với đầy đủ các loại hình đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, Nghệ An giữ vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây, là cửa ngõ ra Thái Bình Dương của nước bạn Lào. Đây là những tiềm năng vô cùng to lớn giúp tỉnh Nghệ An đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tỉnh của Lào để cùng nhau phát triển trong thời kỳ mới.

Nâng tầm hợp tác hữu nghị toàn diện

Những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực không ngừng để duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh của Lào có chung đường biên giới (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay) cũng như một số tỉnh có quan hệ hợp tác truyền thống (Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun). Quan hệ hợp tác tiếp tục đạt được những thành tựu nổi bật trên cả 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Hàng năm, Nghệ An và các tỉnh của Lào thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, tham dự các sự kiện, ngày lễ trọng đại của hai bên; tổ chức các đoàn thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm. Cùng với đó, các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới được triển khai chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển an ninh - quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia; đồng thời, bảo đảm môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút hợp tác đầu tư, thương mại. Đường biên giới giữa tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay thực sự là đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun rất tích cực phối hợp và hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong công tác cung cấp thông tin, khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến và tổ chức tiếp nhận, di chuyển đưa về nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Hợp tác trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh cũng chính là tiền đề vững chắc cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả. Trong giai đoạn 2018 - 2022, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều giữa tỉnh Nghệ An và Lào tiếp tục giữ mức tăng trưởng ổn định, đạt 139,1 triệu USD. Hiện tại có 20 doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh của Lào trên các lĩnh vực hoạt động, chủ yếu là khai khoáng, nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo. Cùng với đó, các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, hỗ trợ phát triển, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, thông tin truyền thông, nông, lâm nghiệp… cũng đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Một trong những lĩnh vực hợp tác đạt được nhiều kết quả tích cực là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh của nước bạn Lào. Số lượng lưu học sinh Lào đang theo học tại tỉnh Nghệ An ngày càng tăng. Mỗi năm học, tỉnh Nghệ An dành khoảng 200 suất học bổng toàn phần cho con em các tỉnh của nước bạn Lào; góp phần hỗ trợ các tỉnh nước bạn phát triển đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong tình hình mới.

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả hai nước, dù đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh nhà bị ảnh hưởng không nhỏ, tuy nhiên, tỉnh Nghệ An vẫn luôn kề vai sát cánh cùng các tỉnh của nước bạn trong cuộc chiến chống dịch. Theo đó, tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay, Sa Vẳn Na Khẹt lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện và cứu chữa, điều trị cho nhiều cán bộ, công dân các tỉnh của nước bạn Lào xin nhập cảnh sang chữa bệnh hiểm nghèo. Những hành động thiết thực trên đã góp phần khẳng định mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân với các tỉnh của Lào cũng được tăng cường. Một trong những điểm sáng là phong trào kết nghĩa 21 cặp bản - bản hai bên biên giới và 8 cặp Đồn Biên phòng - Đại đội biên phòng, qua đó, góp phần củng cố thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa quân và nhân dân hai bên. Ngoài ra, các hoạt động chào mừng, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa sinh viên Nghệ An và sinh viên các tỉnh của Lào, trao tặng suất học bổng cho sinh viên Lào học tập giỏi, rèn luyện tốt tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Những thành tựu trong công tác đối ngoại nhân dân giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào đã góp phần vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.