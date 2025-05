Xã hội Nghệ An đón 76 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào Sáng 18/5, tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Dự lễ, về phía nước bạn Lào có các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác đặc biệt các tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng và Xây Xổm Bun. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong đoàn công tác đặc biệt của tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Sơn; cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn.

Lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại thị trấn Mường Xén. Ảnh: Đào Thọ

76 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó là sự đóng góp to lớn từ sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình, quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, cũng như chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun nói riêng.

Chính sự đồng lòng, chung sức này đã tiếp thêm động lực để các chiến sĩ quy tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ sau bao năm xa cách.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Đào Thọ

Sau nghi lễ trang nghiêm, các đại biểu, thầy cô giáo, học sinh và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng lên những vòng hoa tươi thắm, thắp những nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tưởng nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ – những người con đất Việt đã không tiếc máu xương, ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và vì tình hữu nghị đặc biệt, keo sơn Việt – Lào.

Đông đảo cán bộ, học sinh các nhà trường và nhân dân huyện Kỳ Sơn tham gia lễ đón hài cốt liệt sĩ sáng 18/5. Ảnh: Đào Thọ

Theo kế hoạch, sau lễ đón tại huyện Kỳ Sơn, 76 hài cốt liệt sĩ sẽ được bàn giao cho Sở Nội vụ Nghệ An để tiến hành lấy mẫu sinh phẩm vào ngày 19/5, nhằm phục vụ công tác xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ. Tiếp đó, vào ngày 20/5, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.