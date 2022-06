Một đề nghị “hấp dẫn”?

Sở Xây dựng hồi đáp Sở TN&MT tại Công văn 1927/SXD-QHXD ngày 6/6/2022, với quan điểm “thống nhất theo phương án 1 do Sở TN&MT đề xuất: Thu hồi phần diện tích 41,53 ha thuộc giai đoạn 2 của dự án và giao tổ chức quản lý, sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định pháp luật”. Lý do bởi: “Dự án xây dựng Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò giai đoạn 2 (41,53 ha) được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành trong quý IV/2016 tại Văn bản số 6804/UBND-DTXD ngày 27/9/2013. Ngày 25/7/2017, Sở KH&ĐT có Văn bản số 1905/SKHBT-DN kiến nghị UBND tỉnh thu hồi phần diện tích thuộc giai đoạn 2 của dự án và ngày 5/11/2021, Sở TN&MT có Văn bản số 6559/STNMT-QLBD báo cáo kết quả kiểm tra các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, trong đó, kiến nghị UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất 41,53 ha thuộc giai đoạn 2 của dự án do dự án chậm tiến độ, vi phạm Điểm I, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai 2013. Đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 theo quy hoạch dự án được phê duyệt (mới hoàn thành giai đoạn 1, diện tích 8,47 ha)”.

Với UBND thị xã Cửa Lò, vào ngày 2/6/2022, có Văn bản số 826/UBND-QLĐT gửi Sở TN&MT với nội dung: “Thực hiện Công văn 3012/STNMT-QLĐĐ ngày 27/5/2022 của Sở TN&MT về việc cho ý kiến về phương án xử lý đối với Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Sau khi nghiên cứu, UBND thị xã đề xuất xử lý theo phương án 1: Thu hồi diện tích 41,53 ha thuộc giai đoạn 2 dự án”.