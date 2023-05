Một đời đắm say với tiếng sáo quê hương

Về quê, môi trường tỉnh lẻ nhưng bầu không khí nghệ thuật và tình thân nơi đây đã khiến An bị thuyết phục. An được chơi những bản tình ca yêu thích trong một dàn nhạc dân tộc, được thể hiện hết khả năng của mình, lại được tín nhiệm và trọng dụng trên hầu hết các sân khấu lớn, nhỏ. Nhờ khả năng và tình yêu với sáo nên các bản nhạc khó anh em nghệ sĩ phải tập thời gian dài thì An chỉ nhìn vào đã chuyển tải được ngay. Thế nên, An có thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho bạn bè, đồng nghiệp. Đó cũng là cách mà chàng nghệ sĩ trẻ ấy nhận được sự yêu quý, tin tưởng của các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn.

Mới hơn 4 năm “đầu quân” vào Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh, nhưng Nguyễn Minh An đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá, đó là Bằng khen dành cho Nghệ sĩ thổi Tiêu Sáo xuất sắc do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao tặng tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch tổ chức tại Nghệ An năm 2022; Nghệ sĩ biểu diễn Sáo trúc xuất sắc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2021 đợt 2 năm 2022 tổ chức tại Đắk Lắk. Huy chương Bạc với tiết mục Trầm tích dòng Lam tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2022. Cũng trong năm 2022, Minh An được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng giải thưởng Nghệ sĩ tiêu biểu của năm. Đặc biệt, trong Liên hoan Âm nhạc ASEAN, An đạt Huy chương Bạc hòa tấu Ru về nguồn cội; Giải Nhạc Công Chính xuất sắc của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch trao tặng tại Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2022 tại Hội An, Quảng Nam.