Một năm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine: Không chiến thắng, không hòa bình

Có thể thấy, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột hiện nay là do phương Tây và Ukraine không lắng nghe và đáp ứng những “lằn ranh đỏ” của Nga về an ninh quốc gia, nhất là lập trường của 2 bên quá khác biệt về vấn đề Ukraine.

Tính toán và mục tiêu của Nga thông qua chiến dịch quân sự tại Ukraine, có thể lý giải như sau: Tổng thống Putin luôn khẳng định trước đông đảo toàn thể người dân Nga và thế giới rằng, Ukraine không chỉ là nước láng giềng, mà còn là một phần không thể tách rời của lịch sử, văn hóa và không gian tinh thần Nga. Đứng ở góc độ lịch sử, các quốc gia hiện nay gồm Nga, Belarus và Ukraine đều có nguồn gốc hình thành từ Nhà nước cổ Kievan Rus. Đây từng là một đại công quốc giàu có, thịnh vượng, hùng mạnh, và lừng lẫy trong suốt một quãng thời gian dài của lịch sử thế giới, tồn tại trong khoảng 500 năm, từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII. Trung tâm kinh tế chính trị của nhà nước này đều được đặt tại vùng đất Thánh – Kiev, Thủ đô của Ukraine.

Về góc độ chính trị, an ninh, quân sự, Tổng thống Nga Putin cho rằng, kể từ khi Liên Xô sụp đổ, tập thể phương Tây do Mỹ lãnh đạo luôn đối xử không công bằng với Nga dưới mọi hình thức, từ việc mang tư tưởng “bài Nga”, không đặt Nga ở vị trí quan trọng trong cấu trúc an ninh châu Âu, đến việc mở rộng NATO đe dọa không gian phát triển, an ninh của Nga, cấm vận kinh tế Nga… Điều đáng nói, là cố gắng xóa bỏ nhận thức của châu Âu về công lao của Liên Xô trong công cuộc giải phóng các dân tộc khỏi phát xít trong Thế chiến II.