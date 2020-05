Một số cấp ủy còn chậm trễ trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền

Sáng 27/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 5/2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phan Quỳnh

Hội nghị đánh giá, trong tháng 5, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Các ngành trong Khối tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao tại Thông báo kết luận giao ban Khối tháng 4/2020. Lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Các cơ quan chức năng đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Trong tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 122 vụ với 160 đối tượng phạm tội ma túy, thu 10,6kg heroin, 30,4kg ma túy đá, 12kg ma túy tổng hợp so với tháng trước tăng 08 vụ, 23 đối tượng; phát hiện, bắt 388 vụ với 372 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, thu 35kg thuốc nổ, 113 kg pháo, 18m3 gỗ, 5,6 tấn động vật và nhiều hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 30 triệu đồng, so với tháng trước tăng 90 vụ, 75 đối tượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Phan Quỳnh

Trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người, bị thương 03 người, so với tháng trước giảm 05 vụ, 03 người chết, 03 người bị thương; phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 168 đối tượng đánh bạc, thu hơn 900 triệu đồng...



Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp đã tăng cường công tác phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật nhất là các vụ án được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai tích cực, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm, tỷ lệ thu hồi do sai phạm đạt cao. Công tác tiếp dân và tiếp nhận đơn thư được các ngành, các cấp quan tâm. Trong tháng, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 251 lượt công dân, giảm 24,4% so với tháng 4 năm 2020; tiếp nhận 552 đơn, giảm 1,8% so với tháng trước...

Đồng chí Đinh Hồng Vinh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tiến độ giải quyết một số vụ việc được Thường trực Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh. Ảnh: Phan Quỳnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh trật tự vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như một số chức sắc tôn giáo cực đoan tiếp tục lợi dụng tình hình mua bảo hiểm xe máy, dịch bệnh Covid-19 để rao giảng, tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu chế độ...



Tiến độ giải quyết một số vụ việc cấp ủy chỉ đạo thuộc trách nhiệm theo dõi, giải quyết còn chậm so với yêu cầu...

Qua thảo luận, các ngành, đơn vị trong Khối đi đến thống nhất, trong tháng 6 tập trung tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo và có phương án giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, mở các chiến dịch cao điểm truy quét các loại tội phạm nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, “tín dụng đen”; triệt xóa các đường dây về ma túy, tăng cường công tác thẩm lậu ma túy qua biên giới... Đồng thời, tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban hàng tháng.