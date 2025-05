Thể thao MU sắp nổ 'bom tấn' 62,5 triệu Bảng; Vũ Văn Thanh rời CLB Công an Hà Nội, chuẩn bị gia nhập Thể Công Viettel? MU sắp nổ 'bom tấn' 62,5 triệu Bảng; Vũ Văn Thanh rời CLB Công An Hà Nội, chuẩn bị gia nhập Thể Công Viettel?; HLV Mikel Arteta đối mặt nguy cơ bị Arsenal sa thải... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Brighton ngược dòng ngoạn mục đánh bại Liverpool

2 lần để Liverpool vượt lên dẫn trước nhưng Brighton vẫn thi đấu kiên cường, lật ngược tình thế giành chiến thắng 3-2 ở trận đá muộn vòng 37 Premier League.

2 đội nhập cuộc sôi nổi. Phút thứ 9, Harvey Elliott mở tỷ số cho Liverpool sau đường căng ngang dọn cỗ của Bradley. Phút 30, Ayari (26) lẻn xuống dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Phút cuối cùng hiệp 1, Szoboszlai vẽ siêu phẩm giúp Liverpool một lần nữa vượt lên dẫn trước. 45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Liverpool.

Brighton giành chiến thắng nghẹt thở. Ảnh: P.L



Sang hiệp 2, Mitoma được tung vào sân lập tức tỏa sáng. Tiền đạo người Nhật Bản ghi bàn gỡ 2-2 từ cú volley chân trái đẳng cấp. Cuối trận, Brighton hoàn tất cuộc lội ngược dòng nhờ pha lập công của Hinshelwood.

MU sắp nổ "bom tấn" 62,5 triệu Bảng

Manchester United đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Matheus Cunha của Wolves.

The Athletic xác nhận Cunha gật đầu đồng ý với dự án thể thao tại Old Trafford, và các điều khoản cá nhân giữa đôi bên đã hoàn tất. Hiện chỉ còn một vài chi tiết cuối cùng cần thống nhất giữa các bên liên quan trước khi thương vụ được công bố.

Cunha chuẩn bị gia nhập MU. Ảnh: F.R

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ chuẩn bị được thông qua. Nếu không có bất ngờ gì, Cunha sẽ chính thức trở thành người của MU trong ít ngày tới.

Goal đưa tin MU sẽ trả khoản phí giải phóng hợp đồng để sở hữu Cunha, vào khoảng 62,5 triệu Bảng. Đây là tin vui cho người hâm mộ MU, khi Cunha được coi là một trong những cầu thủ tấn công tài năng ở Premier League.

Cunha là mẫu cầu thủ đa năng, được đánh giá phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 HLV Ruben Amorim đang áp dụng ở MU. Ngoài ra, với bộ kỹ năng toàn diện, cầu thủ người Brazil có thể thi đấu ở cả vai trò trung phong lẫn chạy cánh.

HLV Mikel Arteta đối mặt nguy cơ bị Arsenal sa thải

Huấn luyện viên trưởng của Arsenal, Mikel Arteta, có thể đối mặt với nguy cơ bị sa thải vào dịp Giáng sinh tới đây nếu không giúp đội bóng nằm trong top 2 Ngoại hạng Anh, đây là nhận định từ huyền thoại câu lạc bộ Paul Merson.

Pháo thủ thành London đã chính thức về nhì mùa thứ ba liên tiếp dưới thời Arteta, và áp lực đang ngày càng đè nặng lên chiến lược gia 43 tuổi khi Arsenal chưa giành được chức vô địch Premier League kể từ năm 2004, thời điểm còn dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Arsene Wenger. Trong khi đó, Arteta đã có 4 mùa giải mà không mang về danh hiệu lớn nào, bất chấp việc sở hữu đội hình chất lượng và ngân sách dồi dào để chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu.

HLV Mikel Arteta đối mặt nguy cơ bị Arsenal sa thải.

Một trong những điểm gây tranh cãi là việc Arsenal vẫn chưa ký hợp đồng với một tiền đạo cắm đẳng cấp, yếu tố được xem là then chốt để cạnh tranh chức vô địch. Những mục tiêu chuyển nhượng Hè này bao gồm Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon) và Benjamin Sesko (RB Leipzig) được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề này.

Phát biểu trên Sky Sports, Paul Merson, cựu danh thủ Arsenal cho rằng, Arteta không còn nhiều thời gian để thuyết phục ban lãnh đạo và mùa giải tới sẽ là "năm cuối cùng" cho chiến lược gia người Tây Ban Nha.

"Tôi nghĩ Arteta còn thời gian cho đến Giáng sinh. Họ sẽ phải nằm trong top 2 vào dịp Giáng sinh để tiếp tục đi tiếp", Merson nhấn mạnh. "Nếu bạn đã trải qua 4 mùa giải mà không có danh hiệu lớn nào, bạn không thể tiếp tục".

"Arsenal là một điểm đến hấp dẫn. Họ có tiềm lực tài chính, không gặp khó khăn trong việc chiêu mộ cầu thủ. Vì vậy, không còn lời bào chữa nào nữa", Merson nói.

Merson kết luận: "Liverpool đã chờ 30 năm và rồi họ làm được. Tôi nghĩ, đây là thời điểm của Arsenal và nếu Arteta không tận dụng, câu lạc bộ sẽ tìm người khác".

Vũ Văn Thanh rời CLB Công an Hà Nội, chuẩn bị gia nhập Thể Công Viettel?

Một trong những thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất của V.League đang rục rịch hoàn tất khi hậu vệ kỳ cựu Vũ Văn Thanh chuẩn bị nói lời chia tay Công an Hà Nội để đầu quân cho Thể Công Viettel kể từ mùa giải 2025/26.

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1996 – người được xem là hậu vệ phải hay nhất Việt Nam trong nhiều năm qua.

Cầu thủ Vũ Văn Thanh.

Hợp đồng hiện tại của Văn Thanh với Công an Hà Nội sẽ chính thức đáo hạn vào ngày 30/6 tới. Theo đúng quy định của FIFA, cầu thủ gốc Hải Dương đã được phép tự do đàm phán với các CLB khác từ tháng 1/2025, tức 6 tháng trước khi hợp đồng kết thúc. Và theo thông tin đáng tin cậy từ Bongdaplus, thương vụ giữa Văn Thanh và Thể Công Viettel gần như đã hoàn tất, với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm đã được “ký nháy”.

Điều đáng chú ý là mức lót tay mà Văn Thanh nhận được được cho là cực khủng, nằm trong nhóm cao nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Đây cũng là lý do chính khiến anh quyết định lựa chọn Viettel – đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh và tham vọng rõ ràng – làm bến đỗ tiếp theo.

Với thương vụ chuyển nhượng này, Thể Công Viettel không chỉ có thêm một hậu vệ đẳng cấp, giàu kinh nghiệm mà còn thể hiện rõ tham vọng trở lại vị thế hàng đầu tại V.League. Trong khi đó, Vũ Văn Thanh sẽ bước sang một chương mới trong sự nghiệp – nơi anh không chỉ thi đấu để chinh phục danh hiệu, mà còn để viết tiếp giấc mơ ổn định cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Ronaldo nhận đề nghị "khủng" từ Brazil

Khi hợp đồng giữa Cristiano Ronaldo và Al-Nassr sắp đáo hạn vào ngày 30/6, một đội bóng Brazil giấu tên đã bất ngờ gửi tới siêu sao người Bồ Đào Nha một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn, được cho là vượt xa giá trị thị trường và được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư bên ngoài.

Theo đó, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Ronaldo và Al-Nassr đang rơi vào tình trạng đình trệ, dù hai bên từng tiến gần đến thỏa thuận kéo dài thêm 2 năm. Tương lai của CR7 tại Saudi Arabia vì thế trở nên bất định, mở đường cho các ông lớn khác vào cuộc.

Ronaldo đang cân nhắc rời Al-Nassr vào cuối mùa giải năm nay.

Lợi dụng thời điểm này, một CLB hàng đầu của Brazil đã tiếp cận với Ronaldo bằng một lời mời thi đấu cực kỳ “béo bở”. Dù chưa tiết lộ danh tính cụ thể, song nhiều khả năng đó là 1 trong 4 đội bóng Brazil góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025 gồm: Flamengo, Palmeiras, Fluminense hoặc Botafogo.

FIFA Club World Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 13/7/2025 tại Mỹ, với sự góp mặt của 32 đội bóng mạnh nhất hành tinh. Nếu nhận lời gia nhập đội bóng Brazil này, Cristiano Ronaldo sẽ có cơ hội lần đầu tiên trong sự nghiệp tham dự một kỳ Club World Cup mở rộng, qua đó có thể tìm kiếm vinh quang cấp CLB cuối cùng trước khi giải nghệ.

Tuy nhiên, để Ronaldo có thể khoác áo đội bóng Brazil ngay tại Club World Cup, họ sẽ cần trả một khoản phí chuyển nhượng nhỏ cho Al-Nassr nếu muốn ký hợp đồng trước thời điểm 30/6./.