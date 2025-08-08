Pháp luật Mua 300.000 tài khoản cá nhân, 'nâng cấp' bán thu lợi hơn 3 tỷ đồng Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép các tài khoản cá nhân trên không gian mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tiến hành thu giữ 80 ĐTDĐ các loại, 41 máy tính cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện 1 nhóm đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời có biểu hiện phạm tội trên không gian mạng.

Đối tượng Đào Đức Lợi (dấu X) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra.

Tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, qua đó, đã điều tra làm rõ, vào và đầu năm 2023, Đỗ Đức Lợi (SN 1994), Nguyễn Đình Đạt (SN 1995), Lã Trường Long (SN 2000), Lành Văn Chiên (SN 1989), Mông Văn Hiếu (SN 2000), Hoàng Hào Quang (SN 2000), Lành Văn Toán (SN 1995) đều trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng trên đã trang bị máy tính, thuê nhà, mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao và thuê nhiều nhân viên có trình độ công nghệ thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng trang bị nhiều phương tiện để hoạt động phạm tội.

Các đối tượng đã lên mạng xã hội để mua các tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế, các tài khoản Gmail, facebook với giá vài nghìn đến vài chục nghìn đồng 1 tài khoản.

Sau khi mua được tài khoản cá nhân, các đối tượng cho nhân viên đăng nhập từng tài khoản để nâng cấp, nạp tiền cho các tài khoản Tiktok, mua các vật phẩm trong game rồi bán lại trong các nhóm kín trên mạng xã hội để thu lợi nhuận.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng đã mua bán, trao đổi, tàng trữ hơn 300.000 tài khoản, thu lợi bất chính số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật là máy tính.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu phạm tội. Ngày 3/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 19 đối tượng về hành vi sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và hành vi thu thập tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép về tài khoản ngân hàng.