Pháp luật Mua bán heroin kiếm 10 triệu đồng, anh em họ trả giá bằng cả đời người Sau khi có khách đặt mua 2 bánh heroin, hai anh em họ Khoa và Bu phối hợp để thực hiện giao dịch. Phi vụ làm ăn để kiếm lời mỗi người 10 triệu đồng này khiến cả hai phải nhận mức án 20 năm và tù chung thân.

Ngày 20/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Văn Khoa (SN 1969), trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An); Vi Văn Bu (SN 1972), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn và Võ Duy Tâm (SN 1976), trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Cáo trạng thể hiện, Lô Văn Khoa và Vi Văn Bu là anh em họ. Võ Duy Tâm là người quen biết Bu và thông qua Bu thì Tâm biết Khoa.

Khoảng tháng 5/2024, Tâm gọi điện cho Khoa đặt mua 2 bánh heroin để bán lại kiếm lời. Lúc này, Khoa nói với Tâm có gì cứ liên lạc với Bu.

Sau khi “khảo giá” ma túy, Khoa gọi điện cho Bu, báo giá 2 bánh heroin là 260 triệu đồng. Bu thông báo lại giá cả với khách và hẹn thời gian mua bán.

Ngày 31/5/2024, Tâm đến nhà Bu đưa 260 triệu đồng tiền mua ma túy. Sáng sớm hôm sau, Bu đưa số tiền trên cho anh họ là Khoa.

Sau đó, Khoa một mình lên đồi thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương mua của người đàn ông dân tộc Mông 2 bánh heroin (khối lượng hơn 700 gam) với giá 240 triệu đồng.

Sau khi mua được ma túy, Bu và Khoa đi đến điểm hẹn để gặp khách. Trưa hôm đó, hai anh em họ đã giao ma túy cho Tâm. Số tiền lời 20 triệu đồng, Bu và Khoa chia đôi mỗi người một nửa.

Sau đó, Tâm dắt vào sau thắt lưng quần rồi đón xe khách đi về. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, đối tượng này bị công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công an đã ra lệnh và thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lô Văn Khoa. Biết tin Khoa bị bắt, Bu bỏ trốn vào rừng đến ngày 26/1/2025 thì đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Tâm khai mục đích buôn ma túy để về bán lại kiếm lời. Hai bị cáo Bu và Khoa là anh em họ đã hợp tác cùng mua ma túy về bán lại cho Tâm để hưởng lợi mỗi người 10 triệu đồng.

Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Khoa tù chung thân. Hai bị cáo Vi Văn Bu, Võ Duy Tâm mỗi bị cáo nhận án tù 20 năm.