Mùa dịch, shipper Nghệ An 'hái' ra tiền

“Chạy thục mạng từ 6h sáng đến 21, 22h đêm giỏi lắm cũng 50-60 đơn hàng, trừ chi phí xăng xe chỉ còn 500-600.000 đồng/ngày. Nắng nóng, dịch bệnh vất vả lắm. Nhưng dù sao, giữa thời buổi khó khăn như bây giờ, có một công việc tự do, thoải mái thời gian lại có thu nhập từng ngày cũng là may rồi. Giờ nhiều người như xe ôm, lái xe taxi hay nhiều ngành nghề khác phải tạm nghỉ do dịch Covid-19 cũng chuyển sang làm shipper nên đơn hàng bị chia sẻ khá nhiều”.