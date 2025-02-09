Thứ Ba, 2/9/2025
Văn hóa

Mưa đỏ thống trị phòng vé dịp lễ Quốc khánh 2/9

Quốc Duẩn 02/09/2025 07:53

'Mưa đỏ' thiết lập loạt kỷ lục doanh thu chưa từng có, thu về 378 tỷ đồng và thống trị phòng vé dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Mưa đỏ thống trị phòng vé với loạt kỷ lục vượt trội

Bộ phim "Mưa đỏ" đã trở thành hiện tượng chưa từng có của điện ảnh Việt dịp lễ 2/9. Chỉ trong 3 ngày cuối tuần, phim thu về 122,1 tỷ đồng từ 1,25 triệu vé, chiếm hơn 80% tổng doanh thu toàn thị trường.

Mưa đỏ thống trị phòng vé dịp lễ Quốc khánh 2/9

Tính đến ngày 1/9, tổng doanh thu của phim đạt 378 tỷ đồng. Tác phẩm này đã chính thức vượt "Bộ tứ báo thù" để trở thành phim ăn khách nhất năm 2025 và lọt top 5 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Làm giàu với ma 2 giữ vững ngôi á quân

Dù phải cạnh tranh trực tiếp với "Mưa đỏ", phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" vẫn đạt kết quả khả quan. Trong 3 ngày cuối tuần, phim thu về 19,4 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên hơn 34,1 tỷ đồng.

lam-giau-voi-ma-2-poster.jpg

Đến ngày 1/9, phim tiếp tục giữ vững vị trí á quân với 5,91 tỷ đồng từ 60.467 vé.

Phim ngoại hụt hơi trước sức hút của phim Việt

Trái ngược với sự bùng nổ của phim Việt, các phim ngoại như "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" và "Băng đảng quái kiệt 2" chỉ đạt doanh thu khiêm tốn lần lượt là 4,25 tỷ và 3,76 tỷ đồng.

Lịch chiếu Thanh Gươm Diệt Quỷ Vô Hạn Thành: Siêu phẩm 2025

Triển vọng thị trường phim tháng 9

Sau dịp lễ, thị trường phim Việt dự kiến tiếp tục sôi động với hàng loạt dự án mới ra rạp. Các phim đáng chú ý gồm "Cô dâu ma" (5/9), "Phá đám sinh nhật mẹ", "Bịt mắt bắt nai", "Có chơi có chịu", "Khế ước bán dâu" và bom tấn "Tử chiến trên không".

"Mưa đỏ" được kỳ vọng sẽ tiếp tục hành trình chinh phục các kỷ lục mới và thách thức những vị trí cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

