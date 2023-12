(Baonghean.vn) - Chương trình tour, tuyến kết nối các trung tâm du lịch Vinh ‑ Nam Đàn ‑ Con Cuông - Kỳ Sơn, do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức có sự tham gia của các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tại Nghệ An.