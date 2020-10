Mưa lớn do hoàn lưu bão số 9, Thành phố Vinh chìm trong biển nước

Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn Nghệ An và TP Vinh nói riêng, cả đêm qua mưa to đến rất to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Trong ảnh: Đường Phan Chu Trinh bị ngập nặng rạng sáng 30/10. Ảnh: Hải Vương