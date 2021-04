Mua má túy dùng thử, chiêu đãi bạn

Ngày 27/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Lê Văn Hiếu (34 tuổi), trú phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và Trần Cao Điệp (34 tuổi), trú xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Do quen biết nhau từ trước nên ngày 28/8/2020, Hiếu bắt xe khách từ Quảng Ninh vào nhà Điệp chơi. Cả hai bàn bạc mua ma túy về sử dụng. Hiếu cho biết sẽ chịu toàn bộ chi phí mua “hàng” và tiền ăn ở, xe cộ. Chiều 28/8, Điệp dùng xe SH chở Hiếu sang xã Lượng Minh (Tương Dương) để mua ma túy. Hiếu đưa 23 triệu đồng cho Điệp, trong đó 20 triệu đồng để mua ma túy đá (117,55 gam) và 3 triệu mua hồng phiến (3,75 gam) từ một người không rõ địa chỉ, lai lịch. Khi 2 đối tượng quay trở lại Hà Tĩnh thì bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Hai bị cáo Lê Văn Hiếu (áo xanh) và Trần Cao Điệp lĩnh tổng cộng 30 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo khai không nghiện, việc mua ma túy về chỉ để... dùng thử. Hai bị cáo cũng không thừa nhận việc mua ma túy về bán lại kiếm lời. Trước câu hỏi của tòa “Vì sao không nghiện lại mua ma túy với khối lượng lớn như vậy?”, 2 bị cáo im lặng. HĐXX nhận định, hành vi của 2 bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hiếu và Trần Cao Điệp mỗi bị cáo 15 năm tù.

Cũng trong ngày 27/4, TAND huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Mạnh Dũng (SN 1964), trú tại xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 26/1/2021, Công an xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) tiến hành kiểm tra hành chính đối với Vũ Mạnh Dũng thì phát hiện Dũng tàng trữ 1 gói ni lông màu vàng có chứa chất bột nén màu trắng nghi heroin, khối lượng 11,280g.

Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Dũng 6 năm 6 tháng tù giam. Ảnh: Phan Giang

Khám xét khẩn cấp nhà ở của Vũ Mạnh Dũng ở xã Tam Hợp, Công an huyện Quỳ Hợp thu giữ trên giường trong phòng ngủ 3 gói nhỏ có chứa chất bột nén màu trắng nghi heroin có khối lượng 0,190g được gói bằng mảnh giấy bạc. Kết quả giám định cho thấy, các gói chất bột màu trắng nói trên đều là heroin, tổng khối lượng là 11,470g.



Tại phiên tòa, bị cáo khai vì bị bệnh suy tim nặng nên mua ma túy về sử dụng để giảm cơn đau. Bị cáo trình bày hoàn cảnh bệnh tật, sức khỏe yếu để xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Vũ Mạnh Dũng 6 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.