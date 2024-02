Mùa Xuân, biết ơn và khát vọng!

Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng 94 năm qua là thắng lợi của sức mạnh đoàn kết chiến đấu vô địch của nhân dân ta vì độc lập, tự do, vì CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là thực tế sinh động, minh chứng về vai trò, sự vĩ đại của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”[4].

Chúng ta luôn khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta”. Để có Đảng ra đời, trưởng thành, tất yếu phải có công lao to lớn của những người yêu nước hoạt động miệt mài và rất nhiều cán bộ, đảng viên cống hiến, hy sinh tính mạng. Được hưởng thụ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, thanh bình của một đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất hôm nay, không thể quên ơn người đã tạo dựng và ngã xuống trong bom đạn của kẻ thù, thậm chí gửi lại xương máu nơi biên thùy, rừng thiêng nước độc.