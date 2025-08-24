Chủ Nhật, 24/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Mức phạt đối với hành vi vi phạm khoảng cách an toàn giữa các xe ô tô

PV 24/08/2025 16:29

Anh Võ Hoàng trú tại phường Trường Vinh hỏi: Khi điều khiển xe ô tô trên đường, nếu không giữ đúng khoảng cách theo quy định hoặc không tuân thủ biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” thì có bị xử phạt không? Mức phạt cụ thể là bao nhiêu theo quy định hiện hành?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm l khoản 4 Điều 6 Nghị định số 168/2023/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, người điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước, hoặc không giữ đúng khoảng cách theo chỉ dẫn của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

12.jpg
Ảnh minh họa.

Việc tuân thủ khoảng cách an toàn không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật, mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông đối với sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết xấu như trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, việc giữ khoảng cách hợp lý càng trở nên cần thiết. Khi trời mưa, thời gian phản ứng và quãng đường phanh của phương tiện thường kéo dài hơn, nếu không duy trì được khoảng cách đủ xa với xe phía trước, nguy cơ xảy ra va chạm là rất cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần thường xuyên quan sát biển báo giao thông và điều chỉnh khoảng cách giữa các xe phù hợp với điều kiện thực tế trên đường. Khi phát hiện biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, lái xe cần nghiêm túc chấp hành nhằm đảm bảo an toàn, tránh bị xử phạt và góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Giữ khoảng cách an toàn là một trong những yếu tố quan trọng giúp hạn chế tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Việc chấp hành nghiêm túc quy định này cần được coi là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân khi tham gia giao thông, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mức phạt lỗi không bật đèn xi nhan khi rẽ đối với xe máy theo Nghị định 168

Mức phạt lỗi không bật đèn xi nhan khi rẽ đối với xe máy theo Nghị định 168

Nghệ An: Gần 7.900 trường hợp bị xử phạt sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định 168

Nghệ An: Gần 7.900 trường hợp bị xử phạt sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định 168

Đọc tiếp

Mức phạt lỗi không bật đèn xi nhan khi rẽ đối với xe máy theo Nghị định 168

Mức phạt lỗi không bật đèn xi nhan khi rẽ đối với xe máy theo Nghị định 168

Nghệ An: Gần 7.900 trường hợp bị xử phạt sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định 168

Nghệ An: Gần 7.900 trường hợp bị xử phạt sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định 168

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Mức phạt đối với hành vi vi phạm khoảng cách an toàn giữa các xe ô tô

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO