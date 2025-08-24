Pháp luật Mức phạt đối với hành vi vi phạm khoảng cách an toàn giữa các xe ô tô Anh Võ Hoàng trú tại phường Trường Vinh hỏi: Khi điều khiển xe ô tô trên đường, nếu không giữ đúng khoảng cách theo quy định hoặc không tuân thủ biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” thì có bị xử phạt không? Mức phạt cụ thể là bao nhiêu theo quy định hiện hành?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm l khoản 4 Điều 6 Nghị định số 168/2023/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, người điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước, hoặc không giữ đúng khoảng cách theo chỉ dẫn của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Ảnh minh họa.

Việc tuân thủ khoảng cách an toàn không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật, mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông đối với sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết xấu như trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, việc giữ khoảng cách hợp lý càng trở nên cần thiết. Khi trời mưa, thời gian phản ứng và quãng đường phanh của phương tiện thường kéo dài hơn, nếu không duy trì được khoảng cách đủ xa với xe phía trước, nguy cơ xảy ra va chạm là rất cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần thường xuyên quan sát biển báo giao thông và điều chỉnh khoảng cách giữa các xe phù hợp với điều kiện thực tế trên đường. Khi phát hiện biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, lái xe cần nghiêm túc chấp hành nhằm đảm bảo an toàn, tránh bị xử phạt và góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Giữ khoảng cách an toàn là một trong những yếu tố quan trọng giúp hạn chế tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Việc chấp hành nghiêm túc quy định này cần được coi là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân khi tham gia giao thông, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay.