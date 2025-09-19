Xã hội Mường Chọng hướng tới phát triển toàn diện, giàu bản sắc Phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa vùng cao, xã Mường Chọng bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững. Mục tiêu trọng tâm là nâng cao đời sống nhân dân, từng bước khắc phục khó khăn về hạ tầng, dân trí; phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với dịch vụ, du lịch sinh thái; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Vùng đất giàu bản sắc

Mường Chọng là một vùng đất giàu truyền thống, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Châu Lý. Với diện tích 173,65km² và dân số 11.291 người, xã nằm ở khu vực có điều kiện tự nhiên phong phú, cảnh quan đặc sắc và bản sắc văn hóa đa dạng, đậm đà.

Không gian homestay ở Choọng Bùng; Thác bản Bìa; Cọn nước trên địa bàn xã Mường Chọng. Ảnh tư liệu: Hoàng Vĩnh, P.V, Lê Quang Dũng

Đây là nơi hội tụ của nhiều dân tộc cùng sinh sống, gắn bó lâu đời với rừng núi, ruộng đồng và các ngành nghề truyền thống. Người dân Mường Chọng cần cù, đoàn kết, giàu tinh thần vượt khó, luôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Các địa danh như đền Choọng – nơi thờ nàng Tóc Thơm (Phốm Hóm), người có công giúp nghĩa quân Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh – hay thác bản Bìa với vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng, không chỉ là niềm tự hào văn hóa của người dân địa phương mà còn là tiềm năng lớn để phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp và kinh tế rừng.

Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có cùng sự quan tâm của cấp trên và tinh thần đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở, Mường Chọng đang từng bước vươn lên, hướng tới phát triển nông – lâm nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái và bảo tồn văn hóa dân tộc.

Giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển toàn diện

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Mường Chọng vẫn giữ vững được ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 8,2%, gần tiệm cận kế hoạch đề ra; tổng giá trị sản xuất năm 2025 (giá so sánh 2010) đạt 295,7 tỷ đồng, vượt 9% chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,9 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt xa kế hoạch, đạt 82 triệu đồng năm 2025, góp phần tăng tổng thu cả nhiệm kỳ lên 337 triệu đồng.

Dự án đường giao thông qua bản Choọng - bản Bồn, xã Mường Chọng. Ảnh tư liệu

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt 9,66%/năm – vượt kế hoạch gần 2,6 điểm. Địa phương đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất; tổng sản lượng cây lương thực đạt hơn 7.100 tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Lĩnh vực lâm nghiệp được triển khai đồng bộ, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 75%. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát huy tiềm năng mặt nước sẵn có, hình thành các mô hình kinh tế gắn với chế biến, tiêu biểu là nuôi ốc bươu đen.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, mang lại chuyển biến rõ rệt: Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên. Bản Lấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiệm kỳ. Tổng cộng có hơn 60 dự án được đầu tư tại 3 xã Châu Lý, Bắc Sơn, Nam Sơn, với tổng nguồn vốn trên 71 tỷ đồng.

Ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng 7,6%/năm. Nhiều ngành nghề được duy trì và mở rộng, giải quyết việc làm tại chỗ, như khai thác, chế biến gỗ, cơ khí nhỏ, mộc dân dụng… Các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm tiếp tục phát huy hiệu quả kinh tế và giá trị văn hóa. Dịch vụ - thương mại tăng trưởng khá, đạt gần 89 tỷ đồng giá trị sản xuất năm 2025, tập trung ở các trung tâm xã và dọc tuyến đường 48C. Hoạt động du lịch cộng đồng bắt đầu hình thành, nổi bật là mô hình homestay bản Chọng Bùng gắn với đền Choọng và thác Bìa.

Cổng vào homestay bản Choọng Bùng. Ảnh tư liệu: Q.A

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo toàn diện. Tỷ lệ xóm, bản và hộ gia đình văn hóa duy trì ổn định; đời sống tinh thần của người dân được nâng cao thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Thái, dân ca ví, giặm. Giáo dục tiếp tục phát triển toàn diện với 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác phổ cập giáo dục, khuyến học, đào tạo nghề được thực hiện hiệu quả. Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội được chú trọng; chính sách với người có công, hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo trẻ em được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tình hình an ninh trật tự ổn định, không xảy ra điểm nóng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Quyết tâm phát triển toàn diện, bền vững

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, xã Mường Chọng xác định mục tiêu trọng tâm là phát triển toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực; từng bước khắc phục khó khăn về hạ tầng, dân trí, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, xã tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực để tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng đều và có chiều sâu trong giai đoạn mới.

Mường Chọng sẽ tập trung phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện vùng cao. Cùng với đó là phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa bản địa và cảnh quan thiên nhiên. Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế... sẽ được ưu tiên, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn phát triển và cải thiện điều kiện sống của người dân.

Song song với phát triển kinh tế, xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, từng bước xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện đặc thù miền núi. Thực hiện đầy đủ chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những ruộng lúa nước xanh mơn mởn ở bản Lấu. Ảnh tư liệu: KL

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, xã Mường Chọng đã đề ra 31 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Kèm theo đó là 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 2 nhóm giải pháp lớn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo đà bứt phá trong toàn xã.

Ba khâu đột phá được xác định rõ ràng. Thứ nhất, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhất là đường giao thông, trường học, trạm y tế, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thứ hai, tập trung phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với dịch vụ, du lịch cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất rừng và văn hóa truyền thống. Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nguồn nhân lực tại cơ sở, đặc biệt là sau sáp nhập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, xã Mường Chọng quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực - hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Với định hướng đúng đắn, mục tiêu rõ ràng và quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2025–2030 hứa hẹn sẽ là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của Mường Chọng trên hành trình xây dựng một xã vùng cao phát triển toàn diện, giàu bản sắc và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Chọng khoá I nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: MC