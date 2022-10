Mỹ được khuyên nên thay đổi chiến lược ở Ukraine càng sớm càng tốt

(Baonghean.vn) - Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn Nghệ An đã cơ bản được khống chế hơn một năm nay, nhưng theo cơ quan chuyên môn, do chính quyền địa phương và người chăn nuôi chưa quyết liệt trong tiêm phòng vắc - xin, bệnh dịch này có nguy cơ cao tái bùng phát.

Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã xác định đối tượng đăng tin thất thiệt khiến người dân ồ ạt đi rút tiền từ ngân hàng.