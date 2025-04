Quốc tế Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt với Nga Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân và tổ chức của Nga, song Moskva không nằm trong danh sách áp thuế nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu danh sách các nước bị áp thuế nhập khẩu. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, danh sách do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho thấy Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân và pháp nhân của Nga.

Tất cả các cá nhân và tổ chức được liệt kê đều bị đưa vào danh sách trừng phạt như một phần của cuộc chiến chống khủng bố.

Dù vậy, Nga không nằm trong danh sách 185 quốc gia có sản phẩm nhập khẩu mà chính quyền Mỹ áp dụng thuế hải quan theo nguyên tắc “có đi có lại”. Trong bài phát biểu về thuế quan trả đũa vào ngày 2/4 (theo giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa cho các nhà báo xem danh sách áp dụng thuế quan.

Theo đó, Washington sẽ áp mức thuế 27% đối với hàng hóa từ Kazakhstan, quốc gia trước đây áp mức thuế 54% đối với các sản phẩm của Mỹ, mức thuế 31% đối với hàng hóa từ Moldova (nước áp mức thuế 61% đối với Mỹ) và mức thuế 10% đã được áp dụng đối với hàng hóa từ Azerbaijan, Armenia, Gruzia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan (tất cả đều áp mức thuế 10% đối với Mỹ).

Ngoài ra, thuế sẽ được áp dụng đối với hàng hóa từ Afghanistan - 10%, Brazil - 10%, Anh - 10%, Israel - 17%, Iraq - 39%, Iran - 10%, Saudi Arabia - 10%, Syria - 41%, Thổ Nhĩ Kỳ - 10%, Nam Phi - 30%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho biết, 28.595 lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với các cá nhân và pháp nhân từ Nga - con số này lớn hơn nhiều lần so với tất cả các quốc gia khác cộng lại. Theo tổng thống Nga, các biện pháp hạn chế này đại diện cho một cơ chế gây sức ép chiến lược có hệ thống lên Moskva, vì vậy ngay cả khi chúng được nới lỏng, các đối thủ cạnh tranh vẫn sẽ tìm ra cách khác để "làm khó".

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này sẽ đương đầu với sức ép trừng phạt mà các quốc gia thù địch bắt đầu áp dụng lên nước này từ nhiều năm trước và tiếp tục gia tăng. Và ngay tại phương Tây, người ta thường xuyên lên tiếng cho rằng những hạn chế được đưa ra là không hiệu quả.

Vào tháng 8/2024, kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Mỹ đã giảm từ 295,3 triệu đô la vào tháng 7 xuống còn 84,4 triệu đô la. Theo các nhà chức trách Mỹ, con số này là thấp nhất kể từ tháng 1/1993, khi đó là 47,4 triệu đô la.

Nhìn chung, vào năm 2024, khối lượng hàng hóa Nga nhập khẩu vào Mỹ đạt 3 tỷ đô la, so với 4,57 tỷ đô la vào năm 2023 và 14,44 tỷ đô la vào năm 2022. Sự sụt giảm này là do các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại của Mỹ áp đặt đối với Moskva do chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.