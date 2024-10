Giải trí Mỹ nhân Ấn Độ đăng quang Miss Grand International 2024 Xuất sắc vượt qua gần 70 đối thủ, Rachel Gupta đến từ Ấn Độ trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand International 2024. Trong khi đó, Võ Lê Quế Anh (Việt Nam) "trắng tay" tại cuộc đua năm nay.

Người đẹp Ấn Độ thắng thuyết phục

Người đẹp Ấn Độ chiến thắng thuyết phục tại Miss Grand Interbational 2024.

Chung kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2024 diễn ra tối 25/10 tại Bangkok (Thái Lan) với sự dẫn dắt của MC Matthew Deane cùng màn tranh tài của gần 70 thí sinh quốc tế. Nhờ màn thể hiện xuất sắc từ vòng trình diễn bikini, trang phục dạ hội, thuyết trình về hòa bình cho đến vòng trả lời ứng xử, Rachel Gupta (Ấn Độ) được xướng tên ở vị trí cao nhất. Cô vỡ òa trong khoảnh khắc công bố kết quả và không kìm được hạnh phúc khi nhận vương miện từ "người tiền nhiệm" Luciana Fuster (Peru).

Rachel Gupta trong khoảnh khắc đăng quang.

Việc Rachel Gupta đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 không gây bất ngờ với khán giả theo dõi cuộc thi. Kể từ khi nhập cuộc cho đến vòng chung kết, người đẹp Ấn Độ đã luôn nằm trong nhóm thí sinh nổi bật, được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá là ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện năm nay. Tân hoa hậu hiện 20 tuổi, cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ với chiều cao 1,78m cùng số đo hình thể: 82-61-91.

Trước thềm chung kết, mỹ nhân được nhận xét là hội đủ tiêu chí 4B mà một Miss Grand International cần có: Beauty - Body - Brain - Business (vẻ đẹp - hình thể - trí tuệ - khả năng kiếm tiền). Thậm chí, cô còn tự nhận mình có thêm yếu tố thứ 5 - Bollywood (chỉ tiềm năng phát triển tại thị trường giải trí Ấn Độ). Rachel Gupta sở hữu lượng fan đông đảo, thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Trên trang cá nhân, cô giới thiệu mình là một diễn viên, người mẫu và doanh nhân.

Rachel Gupta được đánh giá là nàng hậu tài sắc vẹn toàn. Cô sở hữu sắc vóc nổi bật, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và có màn ứng xử "nuốt mic".

Bên cạnh sắc vóc hoàn hảo cùng khả năng trình diễn chuyên nghiệp, Rachel Gupta chinh phục ban giám khảo cũng như khán giả tại đêm chung kết bởi khả năng thuyết trình, ứng xử thuyết phục, thông minh. Trước câu hỏi ứng xử: "Bạn nghĩ điều gì đang là vấn đề quan trọng nhất mà thế giới cần giải quyết và bạn đề xuất giải pháp gì?", người đẹp cho biết cô nghĩ đó là tình trạng nghèo đói do dân số quá tải và thiếu hụt nguồn tài nguyên.



"Tôi nghĩ đây là thời điểm những nhà lãnh đạo thế giới cần nhận trách nhiệm và bắt đầu lan tỏa những ý tưởng về việc cung cấp đầy đủ tài nguyên cho mọi người. Chúng ta có thể làm điều này thông qua việc tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình ở nhiều quốc gia khác nhau. Tôi đến từ Ấn Độ, nơi mà không phải ai cũng có thể tiếp cận với thức ăn, nước sạch, giáo dục hay những nhu cầu thiết yếu và điều này cũng đang xảy ra với phần lớn những nơi khác trên thế giới. Đây là lúc chúng ta nên ngừng đấu đá lẫn nhau, tôn trọng nhau và tập trung vào việc đảm bảo có đầy đủ tài nguyên cho mọi người trên hành tinh này", cô chia sẻ.

Quế Anh 'trắng tay'

Quế Anh trượt top 20 chung cuộc.

Chiến thắng ngoạn mục của Rachel Gupta đồng nghĩa với việc danh hiệu á hậu 1 thuộc về Christine Juliane Opiaza (Philippines). Trước đó, ngôi á hậu 2 được trao cho Thae Su Nyein (Myanmar). Á hậu 3 gọi tên thí sinh Safiétou Kabengele (Pháp). Người đẹp Talita Hartmann (Brazil) là á hậu 4.

5 người đẹp còn lại trong top 10: Arlette Rujel (Peru), Susana Medina (Tây Ban Nha), Amy Viranya Berry (Anh), Kristina James (Cộng hòa Dominica) và Nova Liana (Indonesia) cùng nhận danh hiệu á hậu 5.

Người đẹp Việt Nam là Võ Lê Quế Anh "trắng tay" tại cuộc đua năm nay khi không được gọi tên vào top 20 chung cuộc sau đó vuột mất giải Miss Popular Vote (thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất) vào tay thí sinh Indonesia từ đó không có cơ hội được đặc cách vào top 10. Kết quả này cũng khiến Việt Nam đứt chuỗi thành tích 8 năm liên tiếp vượt qua vòng loại Miss Grand International.

Top 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.

Bên cạnh các giải thưởng quan trọng, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 còn trao nhiều giải phụ xuyên suốt đêm chung kết. Giải Country's Power of The Year được trao cho người đẹp Thái Lan, giúp cô nhận vé vào top 20 chung cuộc. Giải National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) được trao cho thí sinh từ Brazil, Ecuador và Honduras. Giải Best in swimsuit (Người đẹp áo tắm) gọi tên người đẹp Philippines. Ứng viên từ Indonesia thắng giải Miss Popular Vote và được đặc cách vào top 10. Giải Best in Evening Gown (Trang phục dạ hội đẹp nhất) được trao cho người đẹp Ghana. Thí sinh từ Trinidad và Tobago thắng Grand Voice Award (vòng thi hát)…