Quốc tế Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với chip nhập khẩu và chất bán dẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này sẽ áp thuế 100% đối với chip nhập khẩu và chất bán dẫn.

Các chip bán dẫn được nhìn thấy trên bảng mạch của máy tính. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với chip bán dẫn nhập khẩu từ các quốc gia không sản xuất tại Mỹ hoặc có kế hoạch sản xuất.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 6/8 (theo giờ Washington), Tổng thống Trump cho biết, mức thuế quan mới sẽ áp dụng cho "tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ", nhưng sẽ không áp dụng cho các công ty đã cam kết sản xuất tại Mỹ hoặc đang trong quá trình thực hiện.

"Nếu vì lý do nào đó, bạn nói rằng bạn đang xây dựng nhưng lại không xây dựng, thì chúng tôi sẽ quay lại và cộng dồn, số tiền sẽ được tích lũy và chúng tôi sẽ tính phí bạn vào một ngày sau đó, bạn phải trả tiền, và đó là điều chắc chắn" – Tổng thống Trump nói thêm.

Những bình luận này không phải là thông báo chính thức về thuế quan và Tổng thống Trump không đưa ra thêm thông tin cụ thể nào.

Không rõ có bao nhiêu chip hoặc từ quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới. Nhà sản xuất chip theo hợp đồng Đài Loan TSMC - công ty sản xuất chip cho hầu hết các công ty Mỹ - có nhà máy tại quốc gia này, vì vậy, các khách hàng lớn của họ như Nvidia không có khả năng phải đối mặt với chi phí thuế quan tăng cao.

Gã khổng lồ chip AI đã tuyên bố, họ có kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào chip và thiết bị điện tử do Mỹ sản xuất trong 4 năm tới. Vì vậy, người phát ngôn của Nvidia từ chối bình luận về thông tin này.

Quốc hội Mỹ đã tạo ra một chương trình trợ cấp nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trị giá 52,7 tỷ đô la vào năm 2022. Bộ Thương mại dưới thời Tổng thống Joe Biden năm 2024 đã thuyết phục cả năm công ty bán dẫn hàng đầu đặt nhà máy sản xuất chip tại Mỹ như một phần của chương trình trợ cấp đó.

Bộ Thương mại còn cho biết, năm ngoái Mỹ sản xuất khoảng 12% chip bán dẫn trên toàn cầu, giảm so với mức 40% vào năm 1990.

Theo Reuters, bất kỳ mức thuế nào đối với chip cũng có thể nhắm vào Trung Quốc - quốc gia mà Washington vẫn đang đàm phán thỏa thuận thương mại.

Martin Chorzempa, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho biết: "Có rất nhiều khoản đầu tư nghiêm túc vào sản xuất chip tại Mỹ đến nỗi phần lớn lĩnh vực này sẽ được miễn thuế".

Chorzempa cho biết, vì chip sản xuất tại Trung Quốc sẽ không được miễn trừ nên chip do SMIC hoặc Huawei sản xuất cũng sẽ không được miễn trừ, đồng thời lưu ý rằng chip từ các công ty này thâm nhập vào thị trường Mỹ chủ yếu được tích hợp vào các thiết bị lắp ráp tại Trung Quốc.

Chuyên gia này cho biết: "Nếu áp dụng mức thuế này mà không có mức thuế thành phần thì có thể sẽ không tạo ra nhiều khác biệt".

Các quốc gia sản xuất chip như Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như Liên minh châu Âu, đã đạt được các thỏa thuận thương mại với Mỹ, có khả năng mang lại cho họ lợi thế.

EU cho biết, họ đã đồng ý áp dụng mức thuế suất duy nhất 15% cho phần lớn hàng xuất khẩu của EU, bao gồm ô tô, chip và dược phẩm. Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết riêng rằng, Mỹ đã đồng ý không áp dụng mức thuế suất cao hơn các nước khác đối với chip, tức là cũng áp dụng mức thuế 15%.