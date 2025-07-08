Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với chip nhập khẩu và chất bán dẫn
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này sẽ áp thuế 100% đối với chip nhập khẩu và chất bán dẫn.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với chip bán dẫn nhập khẩu từ các quốc gia không sản xuất tại Mỹ hoặc có kế hoạch sản xuất.
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 6/8 (theo giờ Washington), Tổng thống Trump cho biết, mức thuế quan mới sẽ áp dụng cho "tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ", nhưng sẽ không áp dụng cho các công ty đã cam kết sản xuất tại Mỹ hoặc đang trong quá trình thực hiện.
"Nếu vì lý do nào đó, bạn nói rằng bạn đang xây dựng nhưng lại không xây dựng, thì chúng tôi sẽ quay lại và cộng dồn, số tiền sẽ được tích lũy và chúng tôi sẽ tính phí bạn vào một ngày sau đó, bạn phải trả tiền, và đó là điều chắc chắn" – Tổng thống Trump nói thêm.
Những bình luận này không phải là thông báo chính thức về thuế quan và Tổng thống Trump không đưa ra thêm thông tin cụ thể nào.
Không rõ có bao nhiêu chip hoặc từ quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới. Nhà sản xuất chip theo hợp đồng Đài Loan TSMC - công ty sản xuất chip cho hầu hết các công ty Mỹ - có nhà máy tại quốc gia này, vì vậy, các khách hàng lớn của họ như Nvidia không có khả năng phải đối mặt với chi phí thuế quan tăng cao.
Gã khổng lồ chip AI đã tuyên bố, họ có kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào chip và thiết bị điện tử do Mỹ sản xuất trong 4 năm tới. Vì vậy, người phát ngôn của Nvidia từ chối bình luận về thông tin này.
Quốc hội Mỹ đã tạo ra một chương trình trợ cấp nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trị giá 52,7 tỷ đô la vào năm 2022. Bộ Thương mại dưới thời Tổng thống Joe Biden năm 2024 đã thuyết phục cả năm công ty bán dẫn hàng đầu đặt nhà máy sản xuất chip tại Mỹ như một phần của chương trình trợ cấp đó.
Bộ Thương mại còn cho biết, năm ngoái Mỹ sản xuất khoảng 12% chip bán dẫn trên toàn cầu, giảm so với mức 40% vào năm 1990.