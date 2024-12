Văn hóa - Văn nghệ Mỹ thuật Nghệ An có 1 tác phẩm dự Triển lãm tranh đồ họa ASEAN năm 2024 Chiều 6/12/2024, tại Bảo tàng Hải Phòng, diễn ra sự kiện Khai mạc Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 năm 2024. Mỹ thuật Nghệ An có 1 tác phẩm tham dự...

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối kết hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hải Phòng và Đại sứ quán các nước ASEAN; các họa sĩ, nghệ sĩ và du khách đến từ nhiều nước trên thế giới.

Tác phẩm "Không nói nên lời" đạt giải Nhất, của tác giả Benjamin Torrado Cabrera (Philippines). Ảnh: AB

Triển lãm trưng bày 151 tác phẩm của 131 tác giả được chấm chọn từ 530 tác phẩm của 283 tác giả gửi đến tham dự từ 10 quốc gia thành viên ASEAN : Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thailand, Singapore và Việt Nam với các đề tài sáng tác về phong cảnh thiên nhiên, đất nước; cuộc sống con người và hợp tác, đoàn kết, hữu nghị…

Các tác phẩm được trưng bày triển lãm đa dạng, phong phú về chất liệu và thể loại, gồm có: tranh vẽ, tranh in, tranh độc bản, tranh khắc nổi, chìm trên giấy, vải, gỗ, kim loại, cao su, mica, đề can…

Các tác phẩm xuất sắc đã được trao giải thưởng, bao gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Trưởng Ban Mỹ thuật Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An, họa sĩ Nguyễn Đình Truyền tham dự Triển lãm với tác phẩm tranh trổ giấy "Người lính trên công trường", kích thước: 150 cm x 90 cm. Bức tranh này đã đạt giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung năm 2023; Giải Nhất cuộc thi Vận động sáng tác quảng bá báo chí và văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An; Giải Nhì của Ban Tuyên giáo Trung ương về cuộc thi vận động sáng tác quảng bá báo chí và văn học nghệ thuật về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tác phẩm "Người lính trên công trường", tranh trổ giấy của Nguyễn Đình Truyền - Trưởng Ban Mỹ thuật Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Nghệ An tham dự triển lãm. Ảnh: AB

Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN được tổ chức 4 năm một lần nhằm tăng cường sự giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sáng tác nghệ thuật đồ họa nói riêng cũng như ngành mỹ thuật nói chung.

Với sự tổ chức chu đáo, hoành tráng và phối hợp hiệu quả từ các đơn vị liên quan, triển lãm lần này không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là biểu tượng của tinh thần sáng tạo, gắn kết của nghệ thuật đồ họa các nước trong khối ASEAN.

Triển lãm đón khách tham quan đến hết ngày 20/12/2024.