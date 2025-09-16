Thứ Ba, 16/9/2025
Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về nền tảng TikTok

Linh Tô/TTXVN 16/09/2025 06:06

Ngày 15/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận khung liên quan đến hoạt động của nền tảng TikTok tại nước này, trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại và kinh tế diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha từ 14-17/9.

Theo ông Bessent, thỏa thuận khung này hướng tới việc chuyển TikTok sang quyền sở hữu do phía Mỹ kiểm soát, song chi tiết cuối cùng sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận trong cuộc điện đàm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/9.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về nền tảng TikTok - Ảnh 1.
Biểu tượng nền tảng TikTok trên màn hình điện thoại ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump thông báo Mỹ đã đạt được thỏa thuận với một công ty được lòng giới trẻ, đồng thời khẳng định cuộc gặp thương mại với Trung Quốc tại châu Âu diễn ra “rất tốt đẹp”.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh TikTok đối mặt nguy cơ bị cấm hoạt động tại Mỹ từ ngày 17/9 nếu không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sở hữu. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington có thể kéo dài thời hạn này thêm một chút để hoàn tất thỏa thuận.

Ngoài vấn đề TikTok, hai bên cũng thảo luận về thuế quan, chính sách kinh tế, hợp tác chống rửa tiền và ngăn chặn buôn bán fentanyl. Ông Bessent tiết lộ Mỹ - Trung có thể có thêm vòng đàm phán nữa trong những tuần tới.

Theo thethaovanhoa.vn
https://thethaovanhoa.vn/my-trung-dat-thoa-thuan-khung-ve-nen-tang-tiktok-20250915221903633.htm
Dự báo giá vàng hàng tuần: Nhà đầu tư chờ đợi tin tức thương mại Mỹ-Trung và dữ liệu lạm phát Mỹ

Ai đang thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung?

Bộ Tứ và NATO: Hai đường thẳng song song trong căng thẳng Mỹ-Trung-Nga

      Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về nền tảng TikTok

