Nafoods Group – Những dấu ấn trên hành trình đổi mới

Ngày xuất bản: 22/1/2025

Nội dung: Thanh Quỳnh | Kỹ thuật: Diệp Thanh

Trong hành trình 30 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Nafoods Group (Nafoods Group) đã có nhiều dấu ấn nổi bật trong đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tái thiết kinh tế nhiều địa bàn khó khăn trong, ngoài tỉnh.

Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp quyền bảo hộ, chứng nhận nhãn hiệu với 3 giống chanh leo

Năm 2019, Nafoods Group đánh dấu thành công trong lĩnh vực sản xuất giống chanh leo khi là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp quyền bảo hộ, chứng nhận nhãn hiệu đối với 3 giống chanh leo mang thương hiệu Nafoods gồm: giống chanh leo Quế Phong 1, Nafoods 1, Đài Nông 1.

Khu vườn ươm và Viện Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Nafoods tại Tri Lễ, Quế Phong hoạt động rất tốt trong thời gian qua. Ảnh: CSCC

Ngày 4 tháng 11 năm 2024, tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024, sản phẩm của Tập đoàn Nafoods Group đã được công nhận Thương hiệu Quốc gia cho giai đoạn 2024-2026. Trong đó, có sự góp mặt của nhãn hiệu cây giống chanh leo của công ty gồm: Nafoods 1, Đài Nông 1, Quế Phong 1.

Đẩy mạnh đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An

Thông qua việc phát triển vùng nguyên liệu, khu vườn ươm, Viện Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Quế Phong, Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods (Công ty con thuộc Nafoods Group đứng chân tại Tri Lễ, Quế Phong) đang đóng góp tích cực trong việc chuyển đổi kinh tế và cải thiện đời sống của người dân địa phương trong suốt nhiều năm qua.

5 nhà máy, viện giống và các vùng nguyên liệu của Nafoods Group đứng chân trên nhiều địa bàn miền núi trọng điểm trên toàn quốc. Ảnh: CSCC

Dự án khu vườn ươm và Viện Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Nafoods tại Tri Lễ, Quế Phong, là bước đi đầy tham vọng của Nafoods trong gần 15 năm qua tại Tri Lễ, Quế Phong.

Hiện tại, công suất viện giống ghi nhận 8 triệu cây giống/năm, đặc biệt năm 2022 đạt gần 6,5 triệu cây giống chanh leo. Tổng sản lượng cây giống từ năm 2019 - 2024 là 19,5 triệu cây với mức doanh thu 471 tỷ đồng.

Đại diện Nafoods Group đón nhận giải thưởng tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024. Ảnh: CSCC

Nhờ vào sự phát triển đó, Nafoods Group đã tạo ra công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho 200 lao động thường xuyên, lao động thời vụ cao điểm lên đến 300 người là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Xây dựng chuỗi giá trị sản xuất và chế biến khép kín

Nafoods Group hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín cho sản phẩm chanh leo gồm: Nghiên cứu và phát triển các loại cây giống chanh leo, các chế phẩm sinh học hỗ trợ canh tác; Sản xuất, kinh doanh cây giống và các vật tư nguyên liệu đầu vào; Cung cấp giống, vật tư nông nghiệp đầu vào và tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho người nông dân để đảm bảo năng suất và chất lượng tốt nhất; Thu mua sản lượng quả sau thu hoạch từ người nông dân với giá cả cạnh tranh; Đưa nguyên liệu quả về chế biến các sản phẩm tại các nhà máy; Phân phối sản phẩm đến tay khách hàng.

Nafoods Group đã hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín cho các sản phẩm của mình. Ảnh: CSCC

Hệ thống nhà máy đứng chân trên nhiều địa bàn trọng điểm

Nafoods Group hiện sở hữu 5 nhà máy, viện giống, được đặt cạnh các vùng nguyên liệu trải dài trên cả nước gồm: Nhà máy Nafoods Tây Bắc huyện Mộc Châu – Sơn La; Nhà máy Thực phẩm Nghệ An (Naprod) tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Viện giống Quế Phong tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao Tây Nguyên tại thành phố Pleiku – Gia Lai; Nhà máy Nasoco (Nafoods miền Nam) tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Các sản phẩm chính của Nafoods Group bao gồm các sản phẩm nước ép trái cây cô đặc, nước ép trái cây puree/NFC, rau củ quả đông lạnh IQF, trái cây sấy dẻo, các loại hạt và cây giống chanh leo.

Nafoods Group được vinh danh Top 100 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2024. Ảnh: CSCC

Hiện tại, hệ thống nhà máy sản xuất của Nafoods Group gồm 4 nhà máy. Tổng công suất 7.800 tấn nước ép cô đặc/năm, 18.800 tấn nước ép Puree, NFC/năm, 12.000 tấn rau củ quả đông lạnh IQF/năm, 850 tấn trái cây sấy dẻo/năm. Hệ thống quy trình sản xuất đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn khắt khe nhất trong lĩnh vực sản xuất và chế biến trái cây như AIJN, Halal, Kosher, BRC, SGF, ISO 22000:2005.

Đưa nông sản Việt xuất khẩu thành công tại nhiều thị trường khó tính

Sản phẩm của Nafoods Group đã có mặt hơn 70 quốc gia, trong đó có các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông, Úc…

Nafoods Group tham gia Hội chợ Worldfood Moscow tại Nga. Ảnh: CSCC

Ở thị trường nội địa, các sản phẩm kinh doanh tiêu dùng của Nafoods Group đã được phân phối vào hơn 120 điểm bán trên toàn quốc qua các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống các cửa hàng tiện lợi, các trạm dừng chân, sân bay.

Chung tay hướng về người nghèo

Nafoods Group là đơn vị thường xuyên đóng góp tích cực trong các chương trình tiếp sức đến trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và tiên phong ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Nafoods Group luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng trong những năm qua. Ảnh: CSCC

Công ty đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, có giá trị nhân văn cao như ủng hộ các Chương trình: "Tết Vì người nghèo" do UBND tỉnh Nghệ An và các tỉnh có nhà máy đứng chân tổ chức, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.