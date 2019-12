Năm 2019, thu ngân sách nhà nước vượt 5% dự toán

Người dân làm thủ tục kê khai nộp thuế, phí tại Bộ phận một cửa Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Tại Nghệ An, năm 2019, trong bối cảnh sản xuất gặp nhiều nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh nhưng tỉnh đã nỗ lực và hoàn thành 26/27 chỉ tiêu chủ yếu, tốc độ tăng trưởng đạt 9,03%; thu ngân sách đạt 16.180 tỷ đồng, đạt 119,9% dự toán do HĐND tỉnh giao và tăng 15% so với năm 2018.

Tuy nhiên, có 2 khoản thu chưa đạt dự toán HĐND tỉnh giao là thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 90,1%) và thu xổ số kiến thiết (đạt 81,1%).

Tính đến ngày 31/12/2019, ngân sách địa phương chi 24.889 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 6.063 tỷ đồng, chi thường xuyên 18.822 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán HĐND tỉnh giao.

Mặc dù thu ngân sách từ Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tăng cao nhưng số thu từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài không đạt kế hoạch dự toán đề ra. Ảnh Tư liệu