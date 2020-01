Năm 2019, xử lý 236 trường hợp vi phạm an ninh Cảng hàng không Quốc tế Vinh

Sáng 10/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Hàng không dân dụng quốc gia; công tác phòng ngừa, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự và an toàn hàng không trong mọi tình huống. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo của các sở, ban, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của tỉnh. Ảnh: Nhật Lân

Năm 2019, Cảng hàng không Quốc tế Vinh mỗi ngày có từ 32 đến 34 lượt cất, hạ cánh, phục vụ khoảng 4.000 đến 4.200 lượt hành khách. Cảng còn thường xuyên đón các chuyến bay chuyên cơ phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế về thăm, làm việc tại Nghệ An và các tỉnh lân cận.



Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động tại Cảng triển khai tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.



Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Nhật Lân

Cũng trong năm qua, Ban chỉ đạo đã ban hành 22 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành liên quan và Cảng hàng không Quốc tế Vinh triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt chức năng kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế sân bay Vinh. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh được ổn định.



Dù vậy, vẫn còn phát sinh những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh hàng không và an toàn bay. Năm 2019, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của tỉnh đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời 236 trường hợp hành khách vi phạm an ninh khi mang theo vật phẩm nguy hiểm, trái với quy định của pháp luật; 1 trường hợp xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế cảng hàng không; phối hợp thực hiện 8 vụ dẫn giải tội phạm qua đường hàng không; 4 vụ phối hợp nắm hoạt động đi lại của đối tượng phản động, chống phá Nhà nước; 9 vụ phối hợp theo dõi hoạt động của đối tượng hình sự; 1 vụ bắt đối tượng đang bị truy nã…

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, Công an tỉnh đã phối hợp Cảng hàng không Quốc tế Vinh phát hiện và tổ chức 5 kế hoạch nghiệp vụ, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng phản động, tôn giáo cực đoan di chuyển qua đường hàng không đến địa phương khác và ngược lại để móc nối, chỉ đạo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.



Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua; đặc biệt là đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm.

Bên cạnh đó, đề xuất Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam… nghiên cứu, lắp đặt các thiết bị khoa học công nghệ vào các khu vực sân bay để kịp thời phát hiện, sàng lọc hành khách, kiểm tra hành lý, hàng hóa có nguy cơ đe dọa đến an toàn chuyến bay.