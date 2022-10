Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho người dân Kỳ Sơn và Quỳnh Lưu khắc phục hậu quả lũ lụt

(Baonghean.vn) - Ngày 22/10, nhiều tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động trao quà hỗ trợ cho người dân Kỳ Sơn và Quỳnh Lưu khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đoàn Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội do các ông: Lê Doãn Hợp - Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đến huyện Kỳ Sơn trao quà ủng hộ đồng bào Kỳ Sơn bị lũ lụt.

Về phía huyện Kỳ Sơn có đồng chí: Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn và lãnh đạo huyện, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn.

Hưởng lời kêu gọi của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, bà con đồng hương Nghệ An đang sinh sống và công tác tại Thủ đô Hà Nội ủng hộ một phần thu nhập tiền lương của mình để cùng chung tay hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt. Ngay sau cuộc phát động, trong thời gian ngắn từ ngày 4 - 16/10, đã quyên góp được tổng số tiền là 170 triệu đồng.

Tại Kỳ Sơn, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã trực tiếp trao số tiền ủng hộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn, nhằm góp phần chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả trong đợt thiên tai lũ lụt vừa qua.

Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, trực thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia Trung ương đoàn, phối hợp với Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm, trao quà, hỗ trợ người dân vùng lũ Kỳ Sơn.

Tại đây, các đơn vị đã đến thăm và trao 54 suất quà, mỗi suất bao gồm: gạo, mỳ tôm, nhu yếu phẩm, chăn ấm và tiền mặt từ 500 đến 1 triệu đồng cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lũ tại bản Khe Tì, xã Hữu Kiệm.

Thông qua chính quyền huyện Kỳ Sơn, đoàn đã đến thăm và trao tặng kinh phí xây nhà cho 3 hộ dân bị mất toàn bộ tài sản do lũ quét tại bản Hòa Sơn và bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, mỗi hộ 50 triệu đồng; Trao 3 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho 3 cô giáo bị mất nhà do lũ quét tại bản Hòa Sơn.

Dịp này, đoàn cũng động viên và trao 70 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt cho các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ.

Đồn Biên phòng Phúc Sơn (BĐBP Nghệ An) phối hợp Bệnh viện Đa khoa Đông Âu và Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nutricare tổ chức chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các hộ nghèo ở bản Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Chương trình đã tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ gia đình khó khăn; tặng 50 thùng sữa trị giá 17,5 triệu đồng cho 200 học sinh Trường Mầm non Cao Vều; khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng sữa trị giá 15 triệu đồng cho 150 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại do cơn bão số 4.

Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Đông Âu đã tặng Đồn Biên phòng Phúc Sơn 1 máy photocopy trị giá 20 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ dân tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) bị ảnh hưởng nặng nề do đợt bão lũ.

Theo đó, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ tàn tật, neo đơn… tại xã Quỳnh Hồng bị ảnh hưởng nặng nề do trận bão lũ vừa qua, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng gồm gạo, nước mắm, cá khô, chăn ấm, màn tuyn, tổng giá trị quà tặng 100 triệu đồng. Đây là một hoạt động trong hành trình “Trao gửi yêu thương – Tất cả vì miền Trung thân yêu” của Prudential.