Năm 2020, Nghệ An phấn đấu tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 90,6%

Năm 2019, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, cộng với sự vào cuộc tích cực của các ngành liên quan nên tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 90,5% dân số, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của HĐND và UBND tỉnh giao. Toàn tỉnh đã có hơn 2,91 triệu người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; tăng 30.000 người so với năm 2018.

Bước vào năm 2020, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu phấn đấu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là: Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 90,6%; chỉ tiêu bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 16,09%; tỷ lệ nợ đọng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân cả nước; đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển BHXH. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng bức trướng mang dòng chữ “Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An 25 năm xây dựng và phát triển vì sự nghiệp an sinh xã hội 1995 - 2020” cho BHXH tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.